Начальник Генштабу Великобританії Радакін хоче зміцнювати зв'язки з Росією

Командувач британськими збройними силами вважає, що має зробити регулярнішими свої контакти з російським колегою Валерієм Герасимовим.

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Начальник штабу оборони Великобританії адмірал Тоні Радакін виступає за збереження зв'язків із Росією. Про це він розповів в інтерв'ю The Telegraph.

Командувач британських збройних сил розповів, що його контакти з Генштабом РФ не припинялися, незважаючи на військову агресію Росії в Україні. Радакін наголосив, що регулярно спілкується зі своїм російським колегою Валерієм Герасимовим і не приховує цього. Він вважає, що такі контакти мають стати ще регулярнішими.

"Хотілося б, щоб це спілкування було ще регулярнішим. Я б хотів, щоб контакти [з РФ] були ще сильнішими, навіть якщо це будуть важкі розмови. Це відносини, що продовжуються. Як можна отримати з них максимальну користь?", — прокоментував він.

При цьому адмірал і голова Генштабу РФ домовилися не розголошувати деталі своїх розмов, і Герасимов, як вважає Радакін, "добре дотримувався цієї домовленості".

За словами глави Генштабу Великобританії, потрібно використати всі можливості, щоб тримати канали зв'язку з Росією відкритими і надалі.

"Небезпека полягає в тому, що ви настільки захоплені [поточною ситуацією], що можете все перебільшувати. Вам потрібно аналізувати, але не переоцінювати, а також намагатися бути врівноваженим", — додав він.

Як зазначає видання, за десять днів до введення російських військ до України Радакін відвідував Москву. Росія не ввела персональних санкцій проти адмірала, тому він "може повернутися, якщо захоче".

Водночас Радакін розповів і про свої тісні контакти з головнокомандувачем української армії Валерієм Залужним, якого він тричі відвідував у Києві.

"Я підписав йому [різдвяну] листівку та подарував пляшку його улюбленого віскі Glenmorangie", — уточнив Радакін.

Нагадаємо, після свого призначення на посаду начальника штабу оборони Великобританії в листопаді минулого року Тоні Радакін назвав Росію великою загрозою безпеці країни. Він підкреслив, що дії РФ, а також Китаю, Ірану та Північної Кореї являють загрозу британським "цінностям та інтересам".

Цього тижня глава британського Генштабу також зазначив, що Росія зіткнулася з критичною нестачею артилерійських снарядів.