Искали в Википедии что делать с оружием: солдаты РФ рассказали, как их отправили в Украину, — NYT

Захватчики были вооружены старыми образцами автомата Калашникова образца 1970-х годов и использовали для навигации карты полувековой давности. Один из солдат заявил, что война в Украине — это "уничтожение русского народа его собственными командирами".

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Вторжение России в Украину с самого начала было сопряжено со стратегическими просчетами военного командования. Помимо того, что российская армия испытывала логистические проблемы, захватчики не имели достаточного количества продовольствия, карт, необходимых медицинских препаратов, раций, а также прибегали к Википедии, чтобы найти инструкции по использованию определенного оружия. Об этом говорится в расследовании New York Times.

В публикации журналисты приводят слова солдат из 155-й бригады морской пехоты ВС РФ, которые рассказали, что они были вооружены старыми образцами вооружений, в частности автоматы Калашникова образца 1970-х годов. При этом многие новобранцы, имея небольшой опыт, искали в интернете информацию, как им правильно пользоваться.

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Оккупанты полагались на старые карты для навигации по стране, некоторые из них были составлены в 1960-х годах, а многие использовали свои мобильные телефоны для звонков на номера в России, что позволяло украинским войскам обнаруживать и атаковать их.

В отчете также говорится, что поначалу командиры подразделений говорили своим подчиненным, что они не увидят боя. Но когда солдаты увидели, как вокруг них убивают их товарищей, они поняли, что им не раскрыли всей правды.

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Российский солдат по имени Михаил, который в октябре стал свидетелем гибели многих своих товарищей в районе украинского города Павловка, рассказал журналистам, что из 60 членов его взвода 40 солдат были убиты, и только восемь человек избежали серьезных ранений.

"Это не война. Это уничтожение русского народа его собственными командирами", — сказал он.

В публикации отмечено, что президент РФ Владимир Путин продемонстрировал высокую степень доверия к вооруженным силам страны, начав в конце февраля вторжение в Украину. Российские военачальники предполагали, что войска пройдут маршем по Украине и быстро возьмут страну под свой контроль, а офицерам было приказано взять с собой парадную форму и медали для военных парадов в Киеве. Однако блицкриг россиян полностью провалился, более того спустя почти десять месяцев Россия не смогла разгромить украинскую армию.

Ранее Фокус писал о бывшем наемнике из группы "Вагнера" Андрее Медведеве, который рассказал о казнях своих сослуживцев. По его словам, он был свидетелем нескольких расстрелов и отметил, что восемь из десяти убитых ранее отбывали сроки в местах лишения свободы.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов 16 декабря заявил, что Украине нужно готовиться к новым наступательным действиям оккупантов. По его словам, для этого у ВС РФ есть ресурс, поскольку в России провели не частичную, а полную мобилизацию.