Загарбники були озброєні старими зразками автомата Калашникова зразка 1970-х років і використовували для навігації карти пів столітньої давності. Один із солдатів заявив, що війна в Україні — це "знищення російського народу його власними командирами".

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Вторгнення Росії в Україну від початку було пов'язане зі стратегічними прорахунками військового командування. Крім того, що російська армія зазнавала логістичних проблем, загарбники не мали достатньої кількості продовольства, карт, необхідних медичних препаратів, рацій, а також зверталися до Вікіпедії, щоб знайти інструкції щодо використання певної зброї. Про це йдеться у розслідуванні New York Times.

У публікації журналісти наводять слова солдатів із 155-ї бригади морської піхоти ЗС РФ, які розповіли, що вони були озброєні старими зразками озброєнь, зокрема автомати Калашникова зразка 1970-х років. При цьому багато новобранців, маючи невеликий досвід, шукали в інтернеті інформацію, як ним правильно користуватися.

[ + – ] Російський бортовий журнал із докладним описом руху повітряно-десантних військ з Білорусі у бік Києва.

Окупанти покладалися на старі карти для навігації по країні, деякі з них були складені в 1960-х роках, а багато хто використовував свої мобільні телефони для дзвінків на номери в Росії, що дозволяло українським військам виявляти та атакувати їх.

У звіті також йдеться про те, що спочатку командири підрозділів говорили своїм підлеглим, що вони не побачать бою. Але коли солдати побачили, як довкола них вбивають їхніх товаришів, вони зрозуміли, що їм не розкрили всієї правди.

[ + – ] Карта радянських часів сучасної України, Білорусі та Росії, відновлена з поля бою.

Російський солдат на ім'я Михайло, який у жовтні став свідком загибелі багатьох своїх товаришів у районі українського міста Павлівка, розповів журналістам, що з 60 членів його взводу 40 солдатів було вбито, і лише вісім людей уникли серйозних поранень.

"Це не війна. Це знищення російського народу його власними командирами", — сказав він.

У публікації зазначено, що президент РФ Володимир Путін продемонстрував високий рівень довіри до збройних сил країни, розпочавши наприкінці лютого вторгнення в Україну. Російські воєначальники припускали, що війська пройдуть маршем по Україні і швидко візьмуть країну під свій контроль, а офіцерам було наказано взяти з собою парадну форму та медалі для військових парадів у Києві. Однак бліцкриг росіян повністю провалився, навіть майже через десять місяців Росія не змогла розгромити українську армію.

Раніше Фокус писав про колишнього найманця з групи "Вагнера" Андрія Медведєва, який розповів про страти своїх товаришів по службі. За його словами, він був свідком кількох розстрілів і зазначив, що вісім із десяти вбитих раніше відбували терміни у місцях позбавлення волі.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов 16 грудня заявив, що Україні потрібно готуватися до нових наступальних дій окупантів. За його словами, для цього ЗС РФ має ресурс, оскільки в Росії провели не часткову, а повну мобілізацію.