Так называемый "постпред Крыма" Мурадов заявил, что передача вооружения Киеву станет "бессмысленной демонстрацией враждебности в отношении РФ". Он подчеркнул, что комплексы С-300 все равно "не будут работать против России".

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Так наземный "постпред Крыма при президенте РФ" и "вице-премьер правительства РК" Георгий Мурадов предостерег Грецию от передачи Украине зенитно-ракетных комплексов С-300, которые сейчас базируются на острове Крит. Об этом он рассказал российскому агентству "РИА Новости".

В частности, решение передать вооружение Киеву Мурадов назвал "рискованным шагом" для национальных интересов Греции и "бессмысленной демонстрацией враждебности в отношении РФ".

"Такой шаг Афин был бы не только бессмысленной демонстрацией враждебности в отношении России, но и рискованным шагом в отношении собственных национальных интересов, о чем уже громко заявляет греческая общественность", — заявил он.

По словам Мурадова, комплексы С-300 российского производства все равно якобы "не будут работать против России" из-за системы распознавания "свой — чужой". Однако отказавшись от них, Греция "подорвет свой оборонный потенциал".

Таким образом российский политик отреагировал на предложение министра национальной обороны Греции Никоса Панайотопулоса передать Украине системы ПВО взамен на поставку Афинам американских комплексов Patriot.

"Если США разместят на острове [Крит] систему Patriot и после ее интеграции с национальной системой ПВО, то С-300 можно убрать. Тот же процесс применим к любой другой системе ПВО российского производства, которую они [США] захотят отправить в Украину", — в частности, прокомментировал Панайотопулос.

Так, правительство Греции также готово направить в Украину зенитно-ракетные комплексы "Тор-М1" и "Оса-АКМ".

Ранее с угрозами Греции также выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что Анкара может использовать ракеты "Тайфун", если Афины не прекратят наращивать свою военную мощь на островах в Эгейском море.

Осенью Греция начала передавать ВСУ советские боевые машины БМП-1.