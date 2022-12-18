"Це ризикований крок": Росія загрожує Греції через можливу передачу Україні ЗРК С-300

Так званий "постпред Криму" Мурадов заявив, що передача озброєння Києву стане "безглуздою демонстрацією ворожості РФ". Він наголосив, що комплекси С-300 все одно "не працюватимуть проти Росії".

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Так званий "постпред Криму при президенті РФ" та "віцепрем'єр уряду РК" Георгій Мурадов застеріг Грецію від передачі Україні зенітно-ракетних комплексів С-300, які зараз базуються на острові Кріт. Про це він розповів російській агенції "РИА Новости".

Зокрема, рішення передати озброєння Києву Мурадов назвав "ризикованим кроком" для національних інтересів Греції та "безглуздою демонстрацією ворожості щодо РФ".

"Такий крок Афін був би не лише безглуздою демонстрацією ворожості щодо Росії, а й ризикованим кроком щодо власних національних інтересів, про що вже голосно заявляє грецька громадськість", — заявив він.

За словами Мурадова, комплекси С-300 російського виробництва все одно нібито "не працюватимуть проти Росії" через систему розпізнавання "свій — чужий". Однак, відмовившись від них, Греція "підірве свій оборонний потенціал".

Таким чином російський політик відреагував на пропозицію міністра національної оборони Греції Нікоса Панайотопулоса передати Україні системи ППО на поставку Афінам американських комплексів Patriot.

"Якщо США розмістять на острові [Кріт] систему Patriot і після її інтеграції з національною системою ППО, то С-300 можна прибрати. Той самий процес застосуємо до будь-якої іншої системи ППО російського виробництва, яку вони [США] захочуть відправити в Україну", — зокрема прокоментував Панайотопулос.

Так, уряд Греції також готовий направити в Україну зенітно-ракетні комплекси "Тор-М1" та "Оса-АКМ".

Раніше із погрозами Греції також виступив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Він заявив, що Анкара може використовувати ракети "Тайфун", якщо Афіни не припинять нарощувати свою військову міць на островах в Егейському морі.

Восени Греція почала передавати ЗСУ радянські бойові машини БМП-1.