Можуть досягти Афін: Ердоган погрожує Греції турецькими ракетами "Тайфун"
Президент Туреччини попередив, що сусідня країна має припинити нарощувати свою військову міць на островах в Егейському морі.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попередив Грецію, що ракети Tayfun можуть досягти Афін, якщо сусідня країна "не зберігатиме спокій". Про це турецький лідер заявив у межах свого виступу 11 грудня у місті Самсуні на півночі країни, передає Politico.
"Якщо ви не зберігатимете спокій, така країна, як Туреччина, не залишиться осторонь", — зокрема, прокоментував Ердоган.
Свої заяви турецький лідер зробив на тлі того, що Афіни почали посилювати свою військову присутність на островах Егейського моря.
За словами президента, виробництво балістичної ракети в Туреччині "налякало" греків.
"Коли ви кажете "Тайфун", греки лякаються і кажуть: "Вона вдарить по Афінах". Ну, звичайно, вдарить", — висловився Ердоган.
Глава Туреччини попередив, що Анкара готова реагувати, якщо греки захочуть придбати додаткове озброєння.
"Ми можемо раптово прийти якось уночі, коли настане час", — передає слова Ердогана видання.
6 грудня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу також заявив, що турецька сторона має намір порушити питання суверенітету Егейських островів, якщо Греція продовжить свої "провокаційні дії".
Tayfun – балістична ракета малої дальності, розроблена Туреччиною. У жовтні турки провели її випробування над Чорним морем, внаслідок чого ракета вразила ціль на відстані близько 560 кілометрів, що більш ніж удвічі перевищує дальність нинішніх ракет в арсеналі країни.
Нагадаємо, Ердоган вже хвалився успіхами у розробці балістичної ракети на початку листопада. Турецький президент заявив, що грецький уряд "скаржився" на них у США.
Раніше Фокус у своїй статті розповідав, чому Туреччина може розпочати війну із Грецією.