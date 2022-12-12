Можуть досягти Афін: Ердоган погрожує Греції турецькими ракетами "Тайфун"

Президент Туреччини попередив, що сусідня країна має припинити нарощувати свою військову міць на островах в Егейському морі.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попередив Грецію, що ракети Tayfun можуть досягти Афін, якщо сусідня країна "не зберігатиме спокій". Про це турецький лідер заявив у межах свого виступу 11 грудня у місті Самсуні на півночі країни, передає Politico.

"Якщо ви не зберігатимете спокій, така країна, як Туреччина, не залишиться осторонь", — зокрема, прокоментував Ердоган.

Свої заяви турецький лідер зробив на тлі того, що Афіни почали посилювати свою військову присутність на островах Егейського моря.

За словами президента, виробництво балістичної ракети в Туреччині "налякало" греків.

"Коли ви кажете "Тайфун", греки лякаються і кажуть: "Вона вдарить по Афінах". Ну, звичайно, вдарить", — висловився Ердоган.

Глава Туреччини попередив, що Анкара готова реагувати, якщо греки захочуть придбати додаткове озброєння.

"Ми можемо раптово прийти якось уночі, коли настане час", — передає слова Ердогана видання.

6 грудня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу також заявив, що турецька сторона має намір порушити питання суверенітету Егейських островів, якщо Греція продовжить свої "провокаційні дії".

Tayfun – балістична ракета малої дальності, розроблена Туреччиною. У жовтні турки провели її випробування над Чорним морем, внаслідок чого ракета вразила ціль на відстані близько 560 кілометрів, що більш ніж удвічі перевищує дальність нинішніх ракет в арсеналі країни.

Нагадаємо, Ердоган вже хвалився успіхами у розробці балістичної ракети на початку листопада. Турецький президент заявив, що грецький уряд "скаржився" на них у США.

Раніше Фокус у своїй статті розповідав, чому Туреччина може розпочати війну із Грецією.