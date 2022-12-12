Могут достичь Афин: Эрдоган угрожает Греции турецкими ракетами "Тайфун"

Президент Турции предупредил, что соседняя страна должна прекратить наращивать свою военную мощь на островах в Эгейском море.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Грецию, что ракеты Tayfun могут достичь Афин, если соседняя страна "не будет сохранять спокойствие". Об этом турецкий лидер заявил в рамках своего выступления 11 декабря в городе Самсуне на севере страны, передает Politico.

"Если вы не будете сохранять спокойствие, такая страна, как Турция, не останется в стороне", — в частности, прокомментировал Эрдоган.

Свои заявления турецкий лидер сделал на фоне того, что Афины начали усиливать свое военное присутствие на островах в Эгейском море.

По словам президента, производство баллистической ракеты в Турции "напугало" греков.

"Когда вы говорите "Тайфун", греки пугаются и говорят: "Она ударит по Афинам". Ну, конечно же, ударит", — высказался Эрдоган.

Глава Турции предупредил, что Анкара готова реагировать, если греки захотят приобрести дополнительное вооружение.

"Мы можем внезапно прийти однажды ночью, когда настанет время", — передает слова Эрдогана издание.

6 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также заявил, что турецкая сторона намерена поднять вопрос суверенитета Эгейских островов, если Греция продолжит свои "провокационные действия".

Tayfun — баллистическая ракета малой дальности, разработанная Турцией. В октябре турки провели ее испытание над Черным морем, в результате ракета поразила цель на расстоянии около 560 километров, что более чем вдвое превышает дальность нынешних ракет в арсенале страны.

Напомним, Эрдоган уже хвастался успехами в разработке баллистической ракеты в начале ноября. Турецкий президент заявил, что греческое правительство "жаловалось" на них в США.

Ранее Фокус в своей статье рассказывал, почему Турция может начать войну с Грецией.