В Кремле трижды переносили дату масштабного вторжения в Украину, — ГУР

По данным украинской разведки, в конечном итоге начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов одобрил начало масштабных военных действий. Но недооценил ВСУ, ведь российские подразделения были снабжены только на трое суток.

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Заместитель руководителя Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что кремлевское руководство трижды откладывало масштабное вторжение в Украину, последний раз — в середине февраля. Об этом сообщает Bild.

После дискуссий с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу российский президент Владимир Путин несколько раз переносил дату наступления.

Сообщается, что представители ФСБ были уверены в том, что вооруженные силы хорошо подготовлены, поскольку были израсходованы огромные ресурсы.

В конечном итоге Герасимов одобрил начало масштабных военных действий, но недооценил ВСУ, ведь российские подразделения были снабжены только на трое суток.

Информаторы ГУР

По информации ГУР, с самого начала интенсивной фазы войны, у украинской разведки было достаточно информаторов среди мирного населения.

"Практически каждый украинец сообщал по телефону, где сейчас дислоцируются российские солдаты", — отметил Скибицкий, добавив, что благодаря этому ВСУ могли точно сказать, сколько россиян находится в каждом из населенных пунктов.

Операции, которые проводят ВСУ на территории РФ, требуют серьезной подготовки, ведь военные объекты в РФ должным образом охраняются, при этом Украина в качестве своих целей выбирает исключительно военные объекты ВС РФ, с которых наносятся удары по Украине.

Планы Кремля

После освобождения Херсона начался новый этап войны. Российские силы, которые оставили Херсонскую область, передислоцировались в Запорожскую, Луганскую и Донецкую области.

"Во-первых, они хотят контролировать всю Донецкую область, во-вторых,— атаковать города Краматорск и Славянск с юга", — пояснил текущие планы ВС РФ Вадим Скибицкий.

Он также добавил, что война в Украине в значительной мере истощила российскую армию. Кроме значительных потерь личного состава, из-за санкций у РФ возникли сложности с производством многих комплектующих для некоторых разновидностей вооружений.

Напомним, что РФ и Китай останутся без чипов, поскольку производство микросхем массово переносят в Америку. Руководство США возьмет под контроль производственные мощности и логистику.

Ранее Фокус сообщал, что власти российского Новосибирска рассказали, какие санкции выгодны россиянам. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, хуже для российских граждан будет только тогда, когда они будут жить в комфорте.