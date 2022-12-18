У Кремлі тричі переносили дату масштабного вторгнення в Україну, — ГУР

За даними української розвідки, зрештою начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов схвалив початок масштабних військових дій. Але недооцінив ЗСУ, адже російські підрозділи були забезпечені лише на три доби.

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Заступник керівника Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький заявив, що кремлівське керівництво тричі відкладало масштабне вторгнення в Україну, востаннє — у середині лютого. Про це повідомляє Bild.

Після дискусій із начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим та головою Міноборони РФ Сергієм Шойгу російський президент Володимир Путін кілька разів переносив дату наступу.

Повідомляється, що представники ФСБ були впевнені в тому, що збройні сили добре підготовлені, оскільки було витрачено величезні ресурси.

Зрештою Герасимов схвалив початок масштабних військових дій, але недооцінив ЗСУ, адже російські підрозділи були забезпечені лише на три доби.

Інформатори ГУР

За інформацією ГУР, від початку інтенсивної фази війни українська розвідка мала достатньо інформаторів серед мирного населення.

"Практично кожен українець повідомляв по телефону, де зараз дислокуються російські солдати", — зазначив Скібіцький, додавши, що завдяки цьому ЗСУ могли точно сказати, скільки росіян знаходиться в кожному з населених пунктів.

Операції, які проводять ЗСУ на території РФ, вимагають серйозної підготовки, адже військові об'єкти в РФ належним чином охороняються, при цьому Україна як свої цілі обирає виключно військові об'єкти ЗС РФ, з яких завдаються удари по Україні.

Плани Кремля

Після визволення Херсона розпочався новий етап війни. Російські сили, які залишили Херсонську область, передислокувалися на Запорізьку, Луганську та Донецьку області.

"По-перше, вони хочуть контролювати всю Донецьку область, по-друге, атакувати міста Краматорськ і Слов'янськ з півдня", — пояснив поточні плани ЗС РФ Вадим Скібіцький.

Він також додав, що війна в Україні значною мірою виснажила російську армію. Крім значних втрат особового складу, через санкції РФ виникли складнощі з виробництвом багатьох комплектуючих для деяких різновидів озброєнь.

Нагадаємо, що РФ і Китай залишаться без чипів, оскільки виробництво мікросхем масово переносять до Америки. Керівництво США візьме під контроль виробничі потужності та логістику.

Раніше Фокус повідомляв, що влада російського Новосибірська розповіла, які санкції вигідні росіянам. За словами губернатора Новосибірської області Андрія Травнікова, гірше для російських громадян буде лише тоді, коли вони житимуть у комфорті.