"Только военные объекты": в ГУР признали, что Украина проводит операции на территории РФ

Представитель разведки Вадим Скибицкий уточнил, что Киев атакует объекты ВС РФ, откуда осуществляются удары по Украине.

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Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий подтвердил, что Киев проводит операции на территории России. Они нацелены исключительно на объекты военной инфраструктуры. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

По его словам, осуществлять удары по целям внутри России очень сложно, потому что военные объекты очень хорошо охраняются. Скибицкий уточнил, что Украина атакует логистические центры, командные пункты и гарнизоны с большим количество российских солдат.

"Наши цели строго военные: объекты российских вооруженных сил, с которых осуществляются удары по Украине, в том числе логистические центры, командные пункты или гарнизоны с большим количеством солдат", — заявил он.

Напомним, 6 декабря в издании NYT писали, что аэродромы в России атаковали украинские беспилотники с помощью спецназа, который наводил на цели. По данным журналистов, удары по базам впервые продемонстрировали способность Украины атаковать на большом расстоянии, что повышает ставки в войне.

7 декабря украинский чиновник из Минобороны рассказал журналистам, что у Украины нет ограничений относительно дальности ударов по территории РФ. По словам источника, скоро атаки могут достичь территории Сибири. Они нацелены на срыв военного планирования ВС РФ.