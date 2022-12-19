"Лише військові об'єкти": у ГУР визнали, що Україна проводить операції на території РФ

Представник розвідки Вадим Скибицький уточнив, що Київ атакує об'єкти ЗС РФ, звідки здійснюються удари по Україні.

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Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибіцький підтвердив, що Київ здійснює операції на території Росії. Вони орієнтовані виключно на об'єкти військової інфраструктури. Про це він розповів у інтерв'ю німецькому виданню Bild.

За його словами, здійснювати удари по цілях усередині Росії дуже складно тому, що військові об'єкти дуже добре охороняються. Скибицький уточнив, що Україна атакує логістичні центри, командні пункти та гарнізони з великою кількістю російських солдатів.

"Наші цілі суворо військові: об'єкти російських збройних сил, з яких здійснюються удари по Україні, у тому числі логістичні центри, командні пункти або гарнізони з великою кількістю солдатів", — заявив він.

Нагадаємо, 6 грудня у виданні NYT писали, що аеродроми в Росії атакували українські безпілотники за допомогою спецназу, який наводив на цілі. За даними журналістів, удари по базах вперше продемонстрували здатність України атакувати на великій відстані, що підвищує ставки у війні.

7 грудня український чиновник з Міноборони розповів журналістам, що Україна не має обмежень щодо дальності ударів по території РФ. За словами джерела, незабаром атаки можуть досягти території Сибіру. Вони спрямовані на зрив військового планування ЗС РФ.