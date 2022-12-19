​​"Вы его разбомбили": инсталляцию "Сердце с Мариуполем" в Петербурге расписала 17-летняя школьница

По данным журналистов, девушка была задержана на Дворцовой площади и доставлена в отделение полиции. В полицейском протоколе значится полный вариант фразы: "Сколько мирных вы убили. Убийцы, вы его разбомбили, Иуды".

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На установленной в Петербурге инсталляции в виде сердца с надписью "Мариуполь" накануне, 18 декабря, появились написанные черным слова: "Убийцы, вы сами его разбомбили. Иуды". Выяснилось, что автором такого дополнения к арт-объекту стала 17-летняя школьница. Об этом сообщается в Telegram-канале российской ведущей Ксении Собчак.

"Сердце с Мариуполем в Петербурге расписала 17-летняя ученица средней школы № 358", — говорится в сообщении.

Впоследствии девушка была задержана на Дворцовой площади и доставлена в отделение полиции. В полицейском протоколе значится полный вариант фразы: "Сколько мирных вы убили. Убийцы, вы его разбомбили, Иуды".

После задержания часть инсталляции с черной надписью сняли и в дальнейшем ее планируют заменить.

Известно, что ученица 11 класса принимала участие в нескольких олимпиадах по математике и информатике.

В мае 2022 года после почти трех месяцев ожесточенных боев российские войска захватили Мариуполь. Во время штурма города значительная часть домов и прочих зданий была разрушена. По некоторым данным, число погибших исчисляется десятками тысяч.

Международные правозащитные организации обвинили Россию в многочисленных военных преступлениях, совершенных в городе. В частности, обстреле роддома и Драмтеатра, где прятались жители.

Напомним, что ВС РФ обстреляли центр Херсона, в результате чего было повреждено здание ОВА. Местные жители слышали несколько взрывов, впоследствии они столкнулись с перебоями электросети. Воздушную тревогу перед обстрелом не объявили.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, оккупанты могут "наскрести еще на 3-4 ракетные атаки". Полностью израсходовать запасы ракет не в интересах Кремля, поскольку в дальнейшем могут появиться новые вызовы.