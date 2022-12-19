"Ви його розбомбили": інсталяцію "Серце з Маріуполем" у Петербурзі розписала 17-річна школярка

За даними журналістів, дівчину було затримано на Палацовій площі та доставлено до відділку поліції. У поліцейському протоколі є повний варіант фрази: "Скільки мирних ви вбили. Вбивці, ви його розбомбили, Юди".

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На встановленій у Петербурзі інсталяції у вигляді серця з написом "Маріуполь" напередодні, 18 грудня, з'явилися написані чорним слова: "Вбивці, ви самі його розбомбили. Юди". З'ясувалося, що автором такого доповнення до арт-об'єкту стала 17-річна школярка. Про це повідомляється в Telegram-каналі російської ведучої Ксенії Собчак.

"Серце з Маріуполем у Петербурзі розписала 17-річна учениця середньої школи №358", — йдеться у повідомленні.

Згодом дівчину було затримано на Палацовій площі та доставлено до відділку поліції. У поліцейському протоколі є повний варіант фрази: "Скільки мирних ви вбили. Вбивці, ви його розбомбили, Юди".

Після затримання частину інсталяції із чорним написом зняли і надалі її планують замінити.

Відомо, що учениця 11 класу брала участь у кількох олімпіадах із математики й інформатики.

У травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв російські війська захопили Маріуполь. Під час штурму міста значну частину будинків та інших будівель було зруйновано. За деякими даними, кількість загиблих обчислюється десятками тисяч.

Міжнародні правозахисні організації звинуватили Росію у численних воєнних злочинах, скоєних у місті. Зокрема, обстріл пологового будинку та Драмтеатру, де ховалися жителі.

Нагадаємо, що ЗС РФ обстріляли центр Херсона, внаслідок чого було пошкоджено будівлю ОВА. Місцеві жителі чули кілька вибухів, згодом вони зіткнулися з перебоями електромережі. Повітряну тривогу перед обстрілом не оголосили.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, окупанти можуть "наскрестити ще на 3-4 ракетні атаки". Повністю витратити запаси ракет не на користь Кремля, оскільки надалі можуть з'явитися нові виклики.