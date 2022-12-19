"Нашкребут ракет на 3-4 атаки", — Данилов о новых ударах ВС РФ по Украине

Оккупанты, по словам секретаря СНБО, не могут "в ноль" использовать запасы ракетного вооружения, поскольку у РФ могут появиться другие вызовы.

Related video

В распоряжении ВС РФ запасов ракет осталось на 3-4 массированные атаки по Украине. Об этом в интервью изданию "Украинская правда" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, Россия, осуществляя массированные обстрелы Украины, прошла предел по нормативам использования ракетного вооружения.

Алексей Данилов считает, что в распоряжении ВС РФ запасов ракет осталось на 3-4 масштабные атаки, после чего у страны-агрессора возникнет дефицит боеприпасов, что недопустимо для военнослужащих.

"Если считать на большие атаки, которые у нас уже состоялись, то у них осталось максимум на две-три, может, на четыре наскребут. Но тогда они полностью останутся без ракет, что недопустимо, ведь у них могут появиться совсем другие вызовы и они должны хоть какой-то запас оставить", — продолжил Данилов в общении с журналистами и добавил.

Вместе с этим, как предупреждает секретарь СНБО, у России остается большой запас зенитных боеприпасов С-300, которыми захватчики активно обстреливают украинские города. Отдельно Данилов прокомментировал договоренность между Москвой и Ираном о поставках баллистических ракет. По его словам, подобная сделка является серьезным вызовом для Украины, которая прилагает все усилия, чтобы отправка вооружения была сорвана.

"Но мы не можем гарантировать, что этого не произойдет. Потому что Иран с 1979 года живет, скажем так, в своей парадигме, в своем мире. Но если РФ уже просит ракеты у этой страны — речь идет о том, что внутренних возможностей производства у них нет. Они производят какие-то свои ракеты, но то количество, которое у них было в начале войны, и то, что они производят — это несопоставимые вещи", — резюмировал Данилов в интервью изданию.

Отметим, что ранее в Командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, стоит ли ожидать ракетные удары по Украине на Новый год.

Также сообщалось, что ночью 19 декабря ВС РФ атаковали Киев, используя иранские дроны-камикадзе Shahed. В направлении столицы были запущены более 20 БПЛА для ударов по объектам критической инфраструктуры.