"Нашкребуть ракет на 3-4 атаки", — Данілов про нові удари ЗС РФ по Україні

Окупанти, за словами секретаря РНБО, не можуть "в нуль" використати запаси ракетного озброєння, оскільки у РФ можуть з'явитися інші виклики.

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У розпорядженні ЗС РФ запасів ракет залишилося на 3-4 масовані атаки по Україні. Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

За його словами, Росія, здійснюючи масовані обстріли України, пройшла межу нормативів використання ракетного озброєння.

Олексій Данілов вважає, що у розпорядженні ЗС РФ запасів ракет залишилося на 3-4 масштабні атаки, після чого у країни-агресора виникне дефіцит боєприпасів, що є неприпустимим для військовослужбовців.

"Якщо рахувати на великі атаки, які у нас уже відбулися, то у них залишилося максимум на дві-три, може, на чотири нашкребуть. Але тоді вони повністю залишаться без ракет, що неприпустимо, адже у них можуть з'явитися зовсім інші виклики і вони повинні хоч якийсь запас залишити", — продовжив Данілов у спілкуванні з журналістами .

Водночас, як попереджає секретар РНБО, Росія має великий запас зенітних боєприпасів С-300, якими загарбники активно обстрілюють українські міста. Окремо Данілов прокоментував домовленість між Москвою та Іраном про постачання балістичних ракет. За його словами, подібна угода є серйозним викликом для України, яка докладає всіх зусиль, щоб відправлення озброєння було зірвано.

"Але ми не можемо гарантувати, що цього не станеться. Тому, що Іран з 1979 року живе, скажімо так, у своїй парадигмі, у своєму світі. Але якщо РФ уже просить ракети у цієї країни, йдеться про те, що внутрішніх можливостей виробництва у них немає. Вони виробляють якісь свої ракети, але та кількість, яка у них була на початку війни, і те, що вони виробляють, — це непорівнянні речі", — резюмував Данілов в інтерв'ю виданню.

Зазначимо, що раніше в Командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, чи варто чекати на ракетні удари по Україні на Новий рік.

Також повідомлялося, що вночі 19 грудня ЗС РФ атакували Київ, використовуючи іранські дрони-камікадзе Shahed. У напрямку столиці було запущено понад 20 БПЛА для ударів по об'єктах критичної інфраструктури.