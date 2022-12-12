Тегеран не хоче проблем: Іран передасть РФ ракети з обмеженим радіусом польоту, — ЗМІ

За словами журналістів, постачання далекобійних ракет Росії можуть викликати реакцію у відповідь Радбезу ООН, який розцінить це як порушення резолюції та знову накладе санкції на Іран.

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Іран не відмовляється від планів надати Росії балістичні ракети, але має намір обмежити дальність їхньої дії, побоюючись міжнародної реакції. Про це повідомляє американське видання Axios із посиланням на дані ізраїльської розвідки.

Оглядачі пишуть, ймовірне рішення Тегерана пов'язане з тим, що постачання іранських балістичних ракет у РФ можуть порушити резолюцію Ради Безпеки ООН і запустити механізм "відповідної реакції", який знову накладе санкції на Іран. Ця ситуація принесе неприємності Ірану, але більше проблем виникне все ж таки в Росії, яка є постійним членом Ради безпеки ООН.

Зазначається, що, згідно з резолюцією Радбезу ООН 2015 року, в межах ядерної угоди країнам заборонено передавати або отримувати від Ірану балістичні ракети й безпілотники, які мають дальність польоту понад 300 кілометрів і корисне навантаження понад 500 кілограмів, до жовтня 2023 року.

Тому, щоб не викликати жорсткої міжнародної реакції та не порушити резолюцію ООН, Іран планує передати Росії лише ракети з дальністю дії менше 300 кілометрів і модифікувати інші ракети, щоб вони не виходили за межі резолюції.

[ + – ] Іранська балістична ракета Fateh-110

Ідеться про ракетний комплекс Fateh-110 із дальністю до 300 км, який буде модифікований у бік зменшення дальності польоту. Також ідеться про ракети Zolfaghar, дальність якої становить 700 кілометрів, проте це озброєння тепер не розглядається для надання його Росії.

[ + – ] Іранська твердопаливна балістична ракета малої дальності Zolfaghar

Водночас ізраїльські офіційні особи заявили, що вони мають намір використати нинішню увагу до іранської допомоги російським військовим як посилення міжнародного тиску на Тегеран. Тим більше, що нещодавно ця увага загострилася після заяв Білого дому щодо зміцнення військового співробітництва Ірану та Російської Федерації, в яких ішлося про повноцінне оборонне партнерство двох країн.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Іран найближчими місяцями може збільшити військову допомогу Росії. Йдеться про постачання балістичних ракет на тлі виснаження запасів російських "Іскандерів".

У відповідь на зміцнення військової співпраці Тегерана та Москви й удари ЗС РФ по українській енергетичній інфраструктурі Євросоюз погодив проти Ірану пакет санкцій. За словами голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, обмеження стосуватимуться 8 людей і однієї організації, причетних до військових постачань у Росію.