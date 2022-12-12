Тегеран не хочет проблем: Иран передаст РФ ракеты с ограниченным радиусом полета, — СМИ

По словам журналистов, поставки дальнобойных ракет в Россию могут вызвать ответную реакцию Совбеза ООН, который расценит это как нарушение резолюции и вновь наложит санкции на Иран.

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Иран не отказывается от планов предоставить России баллистические ракеты, но намерен ограничить дальность их действия, опасаясь международной реакции. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на данные израильской разведки.

Обозреватели пишут, вероятное решение Тегерана связано с тем, что поставки иранских баллистических ракет в РФ могут нарушить резолюцию Совета Безопасности ООН и запустить механизм "ответного реакции", который вновь наложит санкции на Иран. Эта ситуация принесет неприятности Ирану, но больше проблем возникнет все же у России, которая является постоянным членом Совбеза ООН.

Отмечается, что согласно резолюции Совбеза ООН 2015 года в рамках ядерной сделки странам запрещено передавать или получать от Ирана баллистические ракеты и беспилотники, имеющие дальность полета более 300 километров и полезную нагрузку более 500 килограммов, до октября 2023 года.

Поэтому чтобы не вызывать жесткой международной реакции и не нарушить резолюцию ООН Иран планирует передать России только ракеты с дальностью действия менее 300 километров и модифицировать другие ракеты, чтобы они не выходили за рамки резолюции.

[ + – ] Иранская баллистическая ракета Fateh-110

Речь идет о ракетном комплексе Fateh-110 с дальностью до 300 км, который будет модифицирован в сторону уменьшения дальности полета. Также говорится о ракетах Zolfaghar дальность которой составляет 700 километров, однако это вооружение теперь не рассматривается в качестве предоставления его России.

[ + – ] Иранская твердотопливная баллистическая ракета малой дальности Zolfaghar

Вместе с тем израильские официальные лица заявили, что они намерены использовать нынешнее внимание к иранской помощи российским военным как средство усиления международного давления на Тегеран. Тем более что недавно это внимание обострилось после заявлений Белого дома относительно укрепления военного сотрудничества Ирана и Российской Федерации, в котором говорилось о полноценном оборонительном партнерстве двух стран.

Напомним, по данным британской разведки, Иран в ближайшие месяцы может увеличить военную помощь России. Речь идет о поставках баллистических ракет на фоне истощения запасов российских "Искандеров".

В ответ на укрепление военного сотрудничества Тегерана и Москвы и удары ВС РФ по украинской энергетической инфраструктуре Евросоюз согласовал против Ирана пакет санкций. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, ограничения коснутся 8 людей и одной организации, причастных к военным поставкам в Россию.