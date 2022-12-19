"Все понимают": дети просят у св. Николая оружие, ракеты и победу Украины, — Зеленский

В своем обращении президент призвал европейские страны поддержать Украину и предоставить все необходимые вооружения, которые помогут сохранить текущую динамику на полях сражений. И ускорить "нашу общую победу".

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Украинские дети обращаются в письмах к святому Николаю с просьбами об оружии, системах противовоздушной обороны и победе к Рождеству. Об этом этом в понедельник, 19 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к представителям Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства (JEF). Пост опубликован в Telegram.

"Так уж случилось: украинские дети в своих письмах к святому Николаю просят ПВО, оружие и победу. Они все понимают", — говорится в сообщении Зеленского.

В День Святого Николая российские террористы "подарили" украинским детям новые удары, добавил президент.

[ + – ] Зеленский обращается к представителям JEF

Украинский лидер призвал представителей JEF, куда входят Дания, Эстония, Финляндия, Исландии, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания, поддержать Украину четким решением и предоставить все, что поможет сохранить текущую динамику на полях сражений в Украине.

"Наша победа будет победой каждого из вас, это победа Европы, которую мы все вместе ждем", — заявил Зеленский.

Напомним, что в Украине могут начаться "очень опасные турбулентности" по завершении войны. Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ранее Фокус сообщал, что Путин и Шойгу прибыли на встречу с Лукашенко в Минск. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, на встрече будут обсуждаться военные вопросы, "учитывая турбулентность".