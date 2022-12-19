"Очень опасные": в Украине могут начаться "турбулентности" после окончания войны, — Данилов

Секретарь СНБО считает, что главным запросом украинского общества в послевоенной стране будет справедливость и власти понимают, что ее нужно обеспечить.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украине нужно одержать победу не только в войне с Россией, но и после нее. По его словам, в послевоенный период в стране могут начаться очень опасные "процессы турбулентности". Об этом он рассказал в интервью изданию "Украинская правда".

"Это отдельное направление, которым мы занимаемся в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны. Потому что процессы турбулентности, которые могут начаться после войны, могут так же быть для нас очень опасными", — сказал Данилов.

На уточняющий вопрос журналиста секретарь СНБО ответил, что после войны украинское общество будет требовать справедливости и власти понимают, что должны ее обеспечить.

"И если кто-то считает, что он будет продолжать так судить, так управлять, совершать те или иные вещи, не отвечая перед обществом по справедливости, тогда будет большая проблема", — сказал глава ведомства.

Алексей Данилов заявил, власть не должна оставить страну в таком состоянии и это понимает президент Владимир Зеленский. По его словам, он делает все возможное, чтобы заранее понимать, как вести себя в разных ситуациях, потому что это будет вызовом.

Напомним, 19 декабря секретарь СНБО выступил против эвакуации горожан из Киева. По его словам, Кремль не отказался от идеи захватить украинскую столицу. Однако он призвал украинцев жить полноценной жизнью, несмотря на массированные атаки России.

18 декабря бывший сотрудник британской разведки Филип Айгрэм рассказал, что ВСУ готовят новое наступление, сравнимое с деоккупацией Харьковской области. По его мнению, возможно, украинские военные планируют отбросить россиян от Бахмута.