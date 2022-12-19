"Дуже небезпечні": в Україні можуть розпочатись "турбулентності" після закінчення війни, — Данілов

Секретар РНБО вважає, що головним запитом українського суспільства в повоєнній країні буде справедливість, і влада розуміє, що її потрібно забезпечити.

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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україні потрібно здобути перемогу не лише у війні з Росією, а й після неї. За його словами, у післявоєнний період у країні можуть розпочатися дуже небезпечні "процеси турбулентності". Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Це окремий напрямок, яким ми займаємося в Апараті Ради національної безпеки та оборони. Тому що процеси турбулентності, які можуть розпочатися після війни, можуть бути для нас дуже небезпечними", — сказав Данілов.

На уточнювальне запитання журналіста секретар РНБО відповів, що після війни українське суспільство вимагатиме справедливості, і влада розуміє, що має її забезпечити.

"І якщо хтось вважає, що він продовжуватиме так судити, так керувати, вчиняти ті чи інші речі, не відповідаючи перед суспільством за справедливістю, тоді буде велика проблема", — сказав глава відомства.

Олексій Данілов заявив, що влада не повинна залишити країну в такому стані, і це розуміє президент Володимир Зеленський. За його словами, він робить усе можливе, щоб заздалегідь розуміти, як поводитися в різних ситуаціях, бо це буде викликом.

Нагадаємо, 19 грудня секретар РНБО виступив проти евакуації містян із Києва. За його словами, Кремль не відмовився від ідеї захопити українську столицю. Однак він закликав українців жити повноцінним життям, незважаючи на масовані атаки Росії.

18 грудня колишній співробітник британської розвідки Філіп Айгрем розповів, що ЗСУ готують новий наступ, який можна порівняти з деокупацією Харківської області. На його думку, можливо, українські військові мають намір відкинути росіян від Бахмута.