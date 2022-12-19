"Хто буде захищати?": Данілов пояснив, чому він проти евакуації людей із Києва (відео)

Секретар РНБО упевнений, що Кремль не відмовився від ідеї захопити українську столицю. Водночас він закликав українців жити повноцінним життям, незважаючи на масовані атаки Росії.

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Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов виступив проти евакуації городян із Києва. Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, хтось із "видатних діячів" (ім'я Данвлов називати не став) пропонував повністю залишити українську столицю, бо "небезпечно".

"Щодо ідеї, що треба перемістити всіх людей із міста. Хочу зазначити, що люди — це і є місто", — заявив секретар РНБО.

Він зазначив, що якщо всі люди евакуюються, то тоді не буде кому захищати столицю.

"Якщо хтось вважає, що всіх мешканців Києва треба кудись відправити, то у мене тоді виникає запитання: "А хто його тоді захищатиме?" — прокоментував політик.

При цьому Данілов наголосив, що Кремль не відмовився від свого прагнення знищити українську націю. Як каже секретар РНБО, якщо "у них в руках не буде Києва, значить у них немає нічого".

"Але чи віддамо ми їм Київ? Чи дамо ми їм таку можливість? Ні!" — Наголосив Данілов.

Водночас співрозмовник видання закликав українців жити повноцінним життям, незважаючи на російські обстріли.

Нагадаємо, мер міста Віталій Кличко закликав мешканців столиці бути готовими до найгірших сценаріїв та продумати план дій — запастися водою, теплими речами, продуктами та по можливості виїхати до передмістя. За його словами, температура у київських квартирах за короткий час може впасти до вуличного рівня, а загроза руйнування системи електропостачання залишається.

Раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба говорив, що евакуація людей з регіону через проблеми зі світлом поки що не планується.