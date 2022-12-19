"Кто будет защищать?": Данилов объяснил, почему он против эвакуации людей из Киева (видео)

Секретарь СНБО уверен, что Кремль не отказался от идеи захватить украинскую столицу. Вместе с тем, он призвал украинцев жить полноценной жизнью, несмотря на массированные атаки России.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил против эвакуации горожан из Киева. Об этом он сказал в интервью изданию "Украинская правда".

По его словам, кто-то из "выдающихся деятелей" (имя Данилов называть не стал) предлагал полностью оставить украинскую столицу, потому что "будет опасно".

"Относительно идеи, что надо переместить всех людей из города. Хочу отметить, что люди — это и есть город", — заявил секретарь СНБО.

Он отметил, что если все люди эвакуируются, то тогда некому будет защищать столицу.

"Если кто-то считает, что всех жителей Киева надо куда-то отправить, то у меня тогда возникает вопрос: "А кто его тогда будет защищать?" — прокомментировал политик.

При этом Данилов подчеркнул, что Кремль не отказался от своего стремления уничтожить украинскую нацию. Как говорит секретарь СНБО, если "у них в руках не будет Киева, значит, у них нет ничего".

"Но отдадим ли мы им Киев? Дадим ли мы им такую возможность? Нет!" — подчеркнул Данилов.

В то же время собеседник издания призвал украинцев жить полноценной жизнью, несмотря на российские обстрелы.

Напомним, мэр города Виталий Кличко призвал жителей столицы быть готовыми к худшим сценариям и продумать план действий — запастись водой, теплыми вещами, продуктами и по возможности уехать в пригород. По его словам, температура в киевских квартирах за короткое время может упасть до уровня уличной, а угроза разрушения системы электроснабжения остается.

Ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба говорил, что эвакуация людей из региона из-за проблем со светом пока не планируется.