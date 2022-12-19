"Все розуміють": діти просять у св. Миколи зброю, ракети та перемогу України, — Зеленський

У своєму зверненні президент закликав європейські країни підтримати Україну та надати всі необхідні озброєння, які допоможуть зберегти динаміку на полях битв. І прискорити "нашу спільну перемогу".

Related video

Українські діти звертаються у листах до святого Миколая з проханнями про зброю, системи протиповітряної оборони та перемогу до Різдва. Про це у понеділок, 19 грудня, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до представників Об'єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства (JEF). Пост опублікований в Telegram.

"Так уже сталося: українські діти у своїх листах до святого Миколая просять ППО, зброї та перемоги. Вони все розуміють", — йдеться у повідомленні Зеленського.

У День святого Миколая російські терористи "подарували" українським дітям нові удари, додав президент.

[ + – ] Зеленський звертається до представників JEF

Український лідер закликав представників JEF, куди входять Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландії, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Великобританія, підтримати Україну чітким рішенням та надати все, що допоможе зберегти динаміку на полях битв в Україні.

"Бо наша перемога — це буде й перемога кожного з вас, це перемога Європи, якої ми всі однаково очікуємо", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що в Україні можуть розпочатися "дуже небезпечні турбулентності" після закінчення війни. Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін та Шойгу прибули на зустріч із Лукашенком до Мінська. За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, на зустрічі обговорюватимуться військові питання, "враховуючи турбулентність".