Из-за обстрела в Брянской области РФ встали поезда и пропал свет

В Суземском районе региона нарушено энергоснабжение, однако пострадавших нет.

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Утром 20 декабря Суземский район Брянской области в России подвергся обстрелу. Об этом у себя в соцсетях написал губернатор Александр Богомаз.

В обстреле глава российского региона обвинил Вооруженные силы Украины.

"Сегодня ВСУ произвели обстрел территории Суземского района. Пострадавших нет", — прокомментировал он.

По словам губернатора, в результате обстрела в поселке Суземка частично нарушено электроснабжение. На место происшествия выехали экстренные службы.

"Как только будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам", — добавил Богомаз.

Позже глава региона также написал, что в Суземке повреждены железнодорожные пути.

Поезда в поселке остановились. Для передвижения местных жителей запустят автобусы, уточнил представитель страны-агрессора.

Напомним, 14 декабря в Клинцах в Брянской области прозвучали мощные взрывы. Местные жители сообщили о звуках, характерных для работы систем ПВО.

Накануне, в ночь с 12 на 13 декабря, в районе города Клинцы также произошел "прилет". В сети показали огромную воронку рядом с военной казармой ВС РФ.