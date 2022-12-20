Из-за обстрела в Брянской области РФ встали поезда и пропал свет
В Суземском районе региона нарушено энергоснабжение, однако пострадавших нет.
Утром 20 декабря Суземский район Брянской области в России подвергся обстрелу. Об этом у себя в соцсетях написал губернатор Александр Богомаз.
В обстреле глава российского региона обвинил Вооруженные силы Украины.
"Сегодня ВСУ произвели обстрел территории Суземского района. Пострадавших нет", — прокомментировал он.
По словам губернатора, в результате обстрела в поселке Суземка частично нарушено электроснабжение. На место происшествия выехали экстренные службы.
"Как только будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам", — добавил Богомаз.
Позже глава региона также написал, что в Суземке повреждены железнодорожные пути.
Поезда в поселке остановились. Для передвижения местных жителей запустят автобусы, уточнил представитель страны-агрессора.
Напомним, 14 декабря в Клинцах в Брянской области прозвучали мощные взрывы. Местные жители сообщили о звуках, характерных для работы систем ПВО.
Накануне, в ночь с 12 на 13 декабря, в районе города Клинцы также произошел "прилет". В сети показали огромную воронку рядом с военной казармой ВС РФ.