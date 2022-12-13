Удар по Клинцам: в сети показали видео последствия "прилета" по базе РФ (видео)

Первоначально губернатор Брянской области заявил, что ПВО сбило ракету и она упала в промзоне. Теперь в сети показали огромную воронку рядом с военной казармой ВС РФ.

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В ночь с 12 на 13 декабря в районе города Клинцы произошел "прилет". Губернатор Брянской области обвинил в ударе ВСУ. Об этом сообщает "РБК".

Александр Богомаз заявил, что ночью украинская армия нанесла удар территории города Клинцы в Брянской области. Он заявил, что противовоздушная оборона якобы сбила ракету. Отдельные ее части упали на территории промзоны. Обошлось без пострадавших и разрушений.

По другим данным, в городе Клинцы дислоцирован мотострелковый полк российских войск. В сети опубликовали кадры последствия "прилета". На них видна воронка диаметром и глубиной в несколько метров. Судя по кадрам, снято было на стоянке или базе российских войск. Вокруг видна бронетехника, часть из которой получила повреждения. Автор ролика также показывает казарму с солдатами, которая пострадала, и столовую. Место удара пришлось в около 30 метрах от казармы.

Расстояние от города Клинцы до границы с Украиной составляет около 50 км.

[ + – ] Расстояния от города Клинцы до украинской границы

Напомним, в Брянской области прозвучали сильные взрывы. В телеграм-каналах сообщали о прилете в районе военной базы. Местные жители сообщали о сильном пожаре и сильной ударной волне.

Ранее на аэродроме Энгельса появилась надпись "смерть нац*стам" после удара по военной базе. В результате был поврежден стратегический бомбардировщик.