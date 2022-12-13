"Разбудили весь город": в Брянской области РФ прозвучали сильные взрывы (фото)

Местные жители сообщили о сильных взрывах, из-за которых "подпрыгнули дома" в пригородах города Клинцы.

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В Брянской области России прозвучали сильные взрывы. На них начали жаловаться местные жители в сети, о чем пишут местные телегам-каналы.

Телеграм-канал Подслушано Клинцы сообщил, что взрывы были слышны в городе Клинцы.

"Жители Клинцов рассказали, что взрывы были такими силами, что разбудили весь город", — сказано в сообщении.

Также местные сообщают в сети, что слышали звуки взрывов со стороны воинской части, которая расположена на территории населенного пункта.

"Взрывы очень сильные! Во многих селах района дома подпрыгнули", — цитирует телеграм-канал Readovka местную жительницу.

Кроме того, сообщается о пожаре в поселке Климово. Отмечается, что возгорание заметили до взрывов в Клинцах.

Комментариев от российских официальных лиц по поводу взрывов не поступало.

[ + – ] В сети публикуют фото из российского города Клинцы.

Клинцы

Клинцы – российской город Брянской области с населением более 63 000 человек. На территории города расположена Воинская часть №12721. В ней дислоцирован 488-й мотострелковый полк РФ. Город расположен примерно в 60 км от границы с Черниговской областью Украины.

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