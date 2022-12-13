"Розбудили все місто": у Брянській області РФ пролунали сильні вибухи (фото)

Місцеві жителі повідомили про сильні вибухи, через які "підстрибнули вдома" у передмісті міста Клинці.

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У Брянській області пролунали сильні вибухи. На них почали скаржитися місцеві жителі у мережі, про що пишуть місцеві телегам-канали.

Телеграм-канал Підслухано Клинці повідомив, що вибухи було чути у місті Клинці.

"Жителі Клинців розповіли, що вибухи були такими силами, що розбудили все місто", — йдеться у повідомленні.

Також місцеві повідомляють у мережі, що чули звуки вибухів із боку військової частини, яка розташована на території населеного пункту.

"Вибухи дуже сильні! У багатьох селах району будинки підстрибнули", — цитує телеграм-канал Readovka місцеву мешканку.

[ + – ] У мережі публікують фото із російського міста Клинці.

Крім того, повідомляється про пожежу у селищі Климове. Зазначається, що спалах помітили до вибухів у Клинцях.

Коментарів від російських офіційних осіб із приводу вибухів не надходило.

Клинці

Клинці – російське місто Брянської області з населенням понад 63 000 осіб. На території міста розташована Військова частина №12721. У ній дислоковано 488-й мотострілецький полк РФ. Місто розташоване приблизно за 60 км від кордону з Чернігівською областю України.

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