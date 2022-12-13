Удар по Клинцях: у мережі показали відео наслідків "прильоту" по базі РФ (відео)

Спочатку губернатор Брянської області заявив, що ППО збила ракету й вона впала у промзоні. Тепер у мережі показали величезну вирву поруч із військовою казармою ЗС РФ.

Related video

У ніч із 12 на 13 грудня в районі міста Клинці стався "приліт". Губернатор Брянської області звинуватив в ударі ЗСУ. Про це повідомляє "РБК".

Олександр Богомаз заявив, що вночі українська армія завдала удару по території міста Клинці у Брянській області. Він заявив, що протиповітряна оборона нібито збила ракету. Окремі її частини впали біля промзони. Обійшлося без постраждалих і руйнувань.

За іншими даними, у місті Клинці дислоковано мотострілковий полк російських військ. У мережі опублікували кадри наслідки "прильоту". На них видно вирву діаметром і глибиною кілька метрів. Судячи з кадрів, було знято на стоянці або базі російських військ. Навколо видно бронетехніку, частина з якої зазнала пошкоджень. Автор ролика також показує казарму з потерпілими солдатами та їдальню. Місце удару припало приблизно в 30 метрах від казарми.

Відстань від міста Клинці до кордону з Україною становить приблизно 50 км.

[ + – ] Відстань від міста Клинці до українського кордону

Нагадаємо, у Брянській області пролунали сильні вибухи. У телеграм-каналах повідомляли про приліт у районі військової бази. Місцеві жителі повідомляли про сильну пожежу та сильну ударну хвилю.

Раніше на аеродромі Енгельса з'явився напис "смерть нац*стам" після удару по військовій базі. Унаслідок було пошкоджено стратегічний бомбардувальник.