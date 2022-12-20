Через обстріл у Брянській області РФ зупинилися потяги та зникло світло
У Суземському районі регіону порушено енергопостачання, проте потерпілих нема.
Уранці 20 грудня Суземський район Брянської області в Росії зазнав обстрілу. Про це у себе в соцмережах написав губернатор Олександр Богомаз.
В обстрілі глава російського регіону звинуватив Збройні сили України.
"Сьогодні ЗСУ зробили обстріл території Суземського району. Постраждалих немає", — прокоментував він.
За словами губернатора, внаслідок обстрілу в селищі Суземка частково порушено електропостачання. На місце події виїхали екстрені служби.
"Щойно буде забезпечено безпечний допуск до об'єктів електропостачання, аварійно-ремонтні бригади розпочнуть відновлювальні роботи", — додав Богомаз.
Пізніше глава регіону також написав, що в Суземці пошкоджені залізничні колії.
Потяги в селищі зупинилися. Для пересування місцевих мешканців запустять автобуси, уточнив представник країни-агресора.
Нагадаємо, 14 грудня в Клинцях у Брянській області пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомили про звуки, характерні для роботи систем ППО.
Напередодні, в ніч із 12 на 13 грудня, в районі міста Клинці також стався "приліт". У мережі показали величезну вирву поруч із військовою казармою ЗС РФ.