Через обстріл у Брянській області РФ зупинилися потяги та зникло світло

У Суземському районі регіону порушено енергопостачання, проте потерпілих нема.

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Уранці 20 грудня Суземський район Брянської області в Росії зазнав обстрілу. Про це у себе в соцмережах написав губернатор Олександр Богомаз.

В обстрілі глава російського регіону звинуватив Збройні сили України.

"Сьогодні ЗСУ зробили обстріл території Суземського району. Постраждалих немає", — прокоментував він.

За словами губернатора, внаслідок обстрілу в селищі Суземка частково порушено електропостачання. На місце події виїхали екстрені служби.

"Щойно буде забезпечено безпечний допуск до об'єктів електропостачання, аварійно-ремонтні бригади розпочнуть відновлювальні роботи", — додав Богомаз.

Пізніше глава регіону також написав, що в Суземці пошкоджені залізничні колії.

Потяги в селищі зупинилися. Для пересування місцевих мешканців запустять автобуси, уточнив представник країни-агресора.

Нагадаємо, 14 грудня в Клинцях у Брянській області пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомили про звуки, характерні для роботи систем ППО.

Напередодні, в ніч із 12 на 13 грудня, в районі міста Клинці також стався "приліт". У мережі показали величезну вирву поруч із військовою казармою ЗС РФ.