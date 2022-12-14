Удар по Брянській області: у Клинцях пролунали потужні вибухи (фото, відео)

Жителі російського міста Клинці та селища Климово у Брянській області повідомляють про звуки, характерні для роботи систем ППО.

Related video

Увечері, 14 грудня, в Брянській областю РФ, що межує з Україною, пролунали вибухи. Про роботу протиповітряної оборони над містом Клинці повідомив на своїй сторінці у Telegram губернатор регіону Олександр Богомаз.

"За інформацією оперативних служб, над містом Клинці спрацювала система ППО. Завдяки професійним діям військових Збройних сил Російської Федерації ракети, випущені ЗСУ, збиті", — йдеться в повідомленні чиновника.

Губернатор також зазначив, що через падіння уламків ракет пошкоджено енергопостачання селища Ардонь у передмісті Клінцов. У зв'язку з цим у населеному пункті тимчасово відсутня електрика.

Місцеві Telegram-канали пишуть про те, що в області пролунали два потужні вибухи. У мережу також потрапили кадри, зняті камерами спостереження, на яких зафіксовано яскравий спалах у небі над містом Клинці.

[ + – ] Вибухи у Брянській області

[ + – ] Місто Клинці на карті

Днем раніше Клинці вже зазнали обстрілу. За словами місцевих жителів, звуки вибухів долинали з боку військової частини, яка розташована на території населеного пункту.

"Жителі Клинців розповіли, що вибухи були такими силами, що розбудили все місто", — повідомляли місцеві Telegram-канали.

Фокус також повідомляв про те, що в мережі з'явилися знімки, на яких видно величезну вирву поруч із військовою казармою ЗС РФ у Клинцях Брянської області. Фото, мабуть, було зроблено на стоянці чи базі російських військ. При цьому губернатор Олександр Богомаз заявляв, що ППО збило ракету і вона впала у промзоні.

Ще ми писали про те, що в Брянській області безпілотники атакували комбінат "Слава", на території якого зберігаються резервуари з паливом. Росіянам вдалося уникнути серйозної пожежі, оскільки п'ятитонні резервуари були порожніми.