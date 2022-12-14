Удар по Брянской области: в Клинцах прозвучали мощные взрывы (фото, видео)

Жители российского города Клинцы и поселка Климово в Брянской области сообщают о звуках, характерных для работы систем ПВО.

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Вечером, 14 декабря, в граничащей с Украиной Брянской областью РФ прозвучали взрывы. О работе противовоздушной обороны над городом Клинцы сообщил на своей странице в Telegram губернатор региона Александр Богомаз.

"По информации оперативных служб, над городом Клинцы сработала система ПВО. Благодаря профессиональным действиям военных Вооруженных сил Российской Федерации, ракеты, выпущенные ВСУ, сбиты", — говорится в сообщении чиновника.

Губернатор также отметил, что из-за падения осколков ракет повреждено энергоснабжение поселка Ардонь в пригороде Клинцов. В связи с этим в населенном пункте временно отсутсвовало электричество.

Местные Telegram-каналы пишут о том, что в области прогремели два мощных взрыва. В сеть также попали кадры, снятые камерами наблюдения, на которых запечатлена яркая вспышка в небе над городом Клинцы.

[ + – ] Взрывы в Брянской области

[ + – ] Город Клинцы на карте

Днем ранее Клинцы уже подверглись обстрелу. По словам местных жителей, звуки взрывов доносились со стороны воинской части, расположенной на территории населенного пункта.

"Жители Клинцов рассказали, что взрывы были такими силами, что разбудили весь город", — сообщали местные Telegram-каналы.

Фокус также сообщал о том, что в сети появились снимки, на которых видно огромную воронку рядом с военной казармой ВС РФ в Клинцах Брянской области. Фото, вероятно, было сделано на стоянке или базе российских войск. При этом губернатор Александр Богомаз заявлял, что ПВО сбило ракету и она упала в промзоне.

Еще ми писали о том, что в Брянской области РФ беспилотники атаковали комбинат "Слава", на территории которого хранятся резервуары с топливом. Россиянам удалось избежать серьезного пожара, так как пятитонные резервуары были пусты.