НАТО может победить Россию за три дня, — конгрессмен США

По словам республиканца Адама Кинзингера, в случае открытого противостояния силы Североатлантического Альянса проведут "трехдневную операцию".

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Американский конгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер считает, что НАТО способно победить Россию в открытом противостоянии за три дня. Об этом он написал у себя в Twitter.

На вопрос пользователя "Если российские вооруженные силы такие жалкие, то почему НАТО до сих пор их не победило?" Кинзингер ответил, что в случае прямого столкновения Североатлантический Альянс провел бы "операцию"за три дня.

"Я надеюсь, что это шутка. [Выступление] НАТО против России будет похоже на настоящую трехдневную операцию", — в частности, прокомментировал он.

Что еще говорил Кинзингер?

В мае этого года конгрессмен, который также является подполковником ВВС Национальной гвардии США, предложил отправлять американских военных для защиты Украины. Более того, Кинзингер внес в Конгресс США проект соответствующей резолюции.

"Мы должны встать на защиту человечества и поддержать наших союзников", — говорил республиканец в связи с этим.

Также Кинзингер стал соавтором законопроекта о признании РФ в США страной-спонсором терроризма. Он заявил, что принятие документа "отрежет власть Путина и его друзей от цивилизованного мира и навесит на Россию ярлык мирового изгоя – такого как Куба, Сирия, Северная Корея и Иран".

До начала своей политической карьеры Кинзингер был пилотом Boeing KC-135 Stratotanker и участвовал в американских миссиях в Ираке и Афганистане.

Напомним, парламент Румынии одобрил создание боевой группы НАТО в стране, которая будет формироваться под контролем Франции. На территории государства разместят подразделение из Северной Македонии.

Ранее Фокус писал о том, что Евросоюз вместе с НАТО представят декларацию с призывом к России прекратить войну и вывести войска из Украины.