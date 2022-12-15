НАТО и Евросоюз призовут Россию вывести войска из Украины: СМИ узнали о новом документе

Западные чиновники готовили антивоенную декларацию более 1 года. Москву обяжут немедленно остановить агрессивную войну, а Украине пообещают поддержку независимости и права на самооборону.

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Евросоюз вместе с НАТО представят декларацию с призывом к России прекратить войну и вывести войска из Украины. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на нескольких дипломатов и проект документа.

Организации уверены, что Москва обязана немедленно остановить агрессивную войну. Украине обещают непоколебимую поддержку ее независимости, права на самооборону и "выбора собственной судьбы".

"Жестокая война в России усугубила продовольственный и энергетический кризис, затронувший миллиарды людей в мире", — заметили авторы декларации.

По словам одного из дипломатов, в документе есть раздел, посвященный Китаю. Германия настаивала, чтобы его отделили от части, написанной на русском языке.

"Мы живем в эпоху растущей стратегической конкуренции. Напористая политика Китая создает проблемы, которые мы должны решить", — говорится в параграфе о Пекине.

Декларация ЕС и НАТО: почему задержали принятие документа?

Декларацию ЕС и НАТО с призывом к России прекратить войну разрабатывали более 1 года из-за напряженных отношений Турции с Кипром, говорят собеседники издания.

Окончательную версию, по данным двух дипломатов, могут представить 19 или 20 декабря. В случае изменения ​​графиков документ выйдет в начале 2023 года.

Текст декларации в целом ничем не примечателен, но его официальный статус будет значительным дипломатическим достижением, ведь на его создание потратили месяцы, отметили источники.

Содержание документа обсуждали канцелярии президента Европейского совета Шарля Мишеля, Еврокомиссии и НАТО, заключило издание.

Напомним, что вопрос вывода российских оккупационных войск из Украины поднимала в ноябре посол США в Киеве Бриджит Бринк. Дипломат уверена, что Москва может закончить войну уже сегодня.

Фокус ранее подробно анализировал, при каких условиях Россия пойдет на вывод войск из Украины. Эксперты говорят, что РФ пока не пойдет на переговоры, поэтому ее нужно победить в военном и морально-политическом планах.

В Госдепе США считают, что Кремль не настроен на конструктивный диалог по поводу окончания боевых действий в Украине. Альтернативной формулы мира от представителя РФ не услышали и на саммите G20.