НАТО та Євросоюз закличуть Росію вивести війська з України: ЗМІ дізналися про новий документ

Західні чиновники готували антивоєнну декларацію понад 1 рік. Москву зобов'яжуть негайно зупинити агресивну війну, а Україні пообіцяють підтримку незалежності та права на самооборону.

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Євросоюз разом із НАТО представлять декларацію із закликом до Росії припинити війну та вивести війська з України. Про це пише американське видання Politico з посиланням на кількох дипломатів та проєкт документа.

Організації впевнені, що Москва має негайно зупинити агресивну війну. Україні обіцяють непохитну підтримку її незалежності, права на самооборону та "вибір власної долі".

"Жорстока війна в Росії посилила продовольчу та енергетичну кризу, що торкнулася мільярдів людей у світі", — зауважили автори декларації.

За словами одного з дипломатів, у документі є розділ, присвячений Китаю. Німеччина наполягала, щоб його відокремили від частини, написаної російською мовою.

"Ми живемо в епоху зростання стратегічної конкуренції. Наполеглива політика Китаю створює проблеми, які ми повинні розв'язати", — йдеться в параграфі про Пекін.

Декларація ЄС та НАТО: чому затримали ухвалення документа?

Декларацію ЄС та НАТО із закликом до Росії припинити війну розробляли понад 1 рік через напружені відносини Туреччини з Кіпром, кажуть співрозмовники видання.

Остаточну версію, за даними двох дипломатів, можуть подати 19 або 20 грудня. У разі зміни графіків документ вийде на початку 2023 року.

Текст декларації загалом нічим не примітний, але його офіційний статус буде значним дипломатичним досягненням, адже на його створення витратили місяці, зазначили джерела.

Зміст документа обговорювали канцелярії президента Європейської ради Шарля Мішеля, Єврокомісії та НАТО.

Нагадаємо, що питання виведення російських окупаційних військ з України порушувала у листопаді посол США у Києві Бріджит Брінк. Дипломатка упевнена, що Москва може закінчити війну вже зараз.

Фокус раніше докладно аналізував, за яких умов Росія піде на виведення військ із України. Експерти кажуть, що РФ поки не піде на переговори, тому її треба перемогти у військовому та морально-політичному планах.

У Держдепі США вважають, що Кремль не налаштований на конструктивний діалог із приводу закінчення бойових дій в Україні. Альтернативну формулу світу від представника РФ не почули і на саміті G20.