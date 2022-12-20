НАТО може перемогти Росію за три дні, — конгресмен США

За словами республіканця Адама Кінзінґера, у разі відкритого протистояння сили Північноатлантичного Альянсу проведуть "триденну операцію".

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Американський конгресмен від Республіканської партії Адам Кінзінґер вважає, що НАТО здатне перемогти Росію у відкритому протистоянні за три дні. Про це він написав у себе у Twitter.

На запитання користувача: "Якщо російські збройні сили такі жалюгідні, то чому НАТО досі їх не перемогло?" — Кінзінгер відповів, що в разі прямого зіткнення Північноатлантичний Альянс провів би "операцію" за три дні.

"Я сподіваюся, що це жарт. [Виступ] НАТО проти Росії буде схожим на справжню триденну операцію", — зокрема, прокоментував він.

Що ще казав Кінзінґер?

У травні цього року конгресмен, який є також підполковником ВПС Національної гвардії США, запропонував відправляти американських військових для захисту України. Крім того, Кінзінгер вніс у Конгрес США проєкт відповідної резолюції.

"Ми повинні стати на захист людства та підтримати наших союзників", — говорив республіканець у зв'язку з цим.

Також Кінзінґер став співавтором законопроєкту про визнання РФ у США країною-спонсором тероризму. Він заявив, що ухвалення документа "відріже владу Путіна та його друзів від цивілізованого світу й навісить на Росію ярлик світового ізгоя — такого, як Куба, Сирія, Північна Корея та Іран".

До початку своєї політичної кар'єри Кінзінґер був пілотом Boeing KC-135 Stratotanker і брав участь в американських місіях в Іраку й Афганістані.

Нагадаємо, парламент Румунії схвалив створення бойової групи НАТО в країні, яка формуватиметься під контролем Франції. На території держави розмістять підрозділ із Північної Македонії.

Раніше Фокус писав про те, що Євросоюз разом із НАТО представлять декларацію із закликом до Росії припинити війну та вивести війська з України.