Через агресію РФ: парламент Румунії схвалив створення бойової групи НАТО в країні

Бойова група створюватиметься під керівництвом Франції. На території держави розмістять підрозділ із Північної Македонії.

Related video

Палата представників і Сенат Румунії підтримали створення бойової групи Північноатлантичного Альянсу на території країни під проводом Франції. Про це повідомляє агентство Agerpres.

Як уточнюється, за таке рішення проголосували 309 осіб, п'ять голосів були проти.

Із відповідною пропозицією до румунського парламенту виступив президент країни Клаус Йоганніс.

Глава держави, зокрема, вважає, що створення бойової групи НАТО в Румунії збільшить оборонний потенціал Альянсу, зміцнить стратегічне партнерство з Францією, а також покращить відносини з Бельгією та Нідерландами.

У своєму зверненні до депутатів Йоганніс також нагадав, що після вторгнення Росії в Україну на позачерговому саміті НАТО в Брюсселі було ухвалено рішення щодо створення таких бойових груп у Болгарії, Румунії, Словаччині й Угорщині.

Видання Mediafax, зі свого боку, пише, що на територію країни увійдуть підрозділи з Північної Македонії.

Нагадаємо, Євросоюз разом із НАТО представлять декларацію із закликом до Росії припинити війну та вивести війська з України. Організації впевнені, що Москва має негайно зупинити агресивну війну.

Раніше моніторингова спільнота "Беларускі Гаюн" повідомляла, що армія Білорусі перекидає бойову техніку в напрямку полігону "Гозький", який розташований біля кордону з Польщею та Литвою.