Из-за агрессии РФ: парламент Румынии одобрил создание боевой группы НАТО в стране

Боевая группа будет создаваться под руководством Франции. На территории государства разместят подразделение из Северной Македонии.

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Палата представителей и Сенат Румынии поддержали создание боевой группы Североатлантического Альянса на территории страны под руководством Франции. Об этом сообщает агентство Agerpres.

Как уточняется, за такое решение проголосовало 309 человек, пять голосов были против.

С соответствующим предложением к румынскому парламенту выступил президент страны Клаус Йоханнис.

Глава государства, в частности, считает, что создание боевой группы НАТО в Румынии увеличит оборонный потенциал Североатлантического союза, укрепит стратегическое партнерство с Францией, а также улучшит отношения с Бельгией и Нидерландами.

В своем обращении к депутатам Йоханнис также напомнил, что после вторжения России в Украину на внеочередном саммите НАТО в Брюсселе было принято решение о создании таких боевых групп в Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии.

Издание Mediafax, в свою очередь, пишет, что на территорию страны войдут подразделения из Северной Македонии.

Напомним, Евросоюз вместе с НАТО представят декларацию с призывом к России прекратить войну и вывести войска из Украины. Организации уверены, что Москва обязана немедленно остановить агрессивную войну.

Ранее мониторинговое сообщество "Беларускі Гаюн" сообщало, что армия Беларуси перебрасывает боевую технику в направлении полигона "Гожский", который расположен возле границы с Польшей и Литвой.