Чтобы Путин не пришел в Европу: в США призвали усилить военную помощь Украине

По словам экс-сотрудника Совета нацбезопасности Майкла Аллена, если бы РФ вторглась в Европу, то США как стране НАТО пришлось бы участвовать в военном конфликте. Вашингтон, по его словам, передает Киеву только 2,6% средств, которые ежегодного расходует на оборону.

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Майкл Аллен, занимавший должность сотрудника Совета национальной безопасности США во времена президента Джорджа Буша — младшего, заявил, что если бы не Украина, российские войска могли бы вторгнуться в другие европейские страны, и США, как страна НАТО, были бы вовлечены в военный конфликт. Об этом сообщает Fox New.

По словам Аллена, Вашингтон должен продолжать поддерживать Киев, поскольку есть риск того, что война распространится и на другие страны Европы.

"США делают слишком много для Украины"

Вместе с тем, больше всего опрошенных сторонников Республиканской партии считают, что США делают для Украины слишком много.

Результаты опроса The Wall Street Journal, который проводился среди избирателей-республиканцев:

48% делают слишком много

35% делают достаточно

17% делают мало

[ + – ] Результаты опроса среди избирателей Республиканской партии

"Хочу, чтобы американцы понимали, — пояснил Аллен, — что это в наших национальных интересах. Мировые войны начинаются в Европе. И если бы не украинцы, россияне могли бы угрожать НАТО, поэтому США были бы вовлечены", — заявил Аллен.

Сильная Украина — в интересах США

США выгодно, чтобы Украина была сильной в противостоянии с РФ, потому что в таком случае российские войска не смогут продвинуться в Европу.

"Войска США не участвуют в войне. Мы не потеряли ни одного американского солдата <…> Сильная Украина, которая противостоит России, — в интересах США. Таким образом Россия не сможет продвинуться на Запад и угрожать интересам США в Европе", — сказал эксперт.

По его словам, украинские силы сокращают численность российской армии и вооружения.

"То обстоятельство, что им удалось нанести урон этой фантастической армии, то, что она сокращается, тоже хорошо для США", — объяснил Аллен, добавив, что таким образом США смогут переместить фокус внимания в сторону Азии и преследовать свои интересы там.

"Скажу прямо, Россия всегда была геополитическим противником Соединенных Штатов. Они пытались помешать тому, что мы делаем на всем Ближнем Востоке и в других регионах", — отметил экс-сотрудник оборонного ведомства.

"Украинцы бросают им вызов. И на это в конечном итоге расходуется 2,6% той суммы, которую США так или иначе ежегодно тратят на оборону. Это хорошая сделка для США, когда российский военный потенциал сокращается благодаря украинцам", — заявил Аллен.

В своем недавнем обращении президент Зеленский отметил важность того, чтобы военная поддержка Украины не только сохранилась на текущем уровне, но и увеличилась.

Ракеты ATACMS

"Надеюсь, что мы сможем дать ему больше, — сказал эксперт. — В адрес администрации Байдена звучит справедливая критика: они излишне осторожны и не делают ставку на победу. Они, возможно, не поставляют в достаточной мере того, что нужно — нет соответствующих дальнобойных систем, которые нужны украинцам, чтобы наносить удары по россиянам, там где они прячутся. Я надеюсь, что администрация все же предоставит украинцам то, что им нужно, потому что они страдают, и, в конечном счете, [поддержка Украины] в наших же интересах, чтобы сосредоточиться на Азии".

Проиграет Россия — проиграет и Китай

"Они [РФ и КНР] — лучшие друзья, они против американского образа жизни: против свободы, открытости, и, конечно, демократии. Если проиграет Россия — проиграет и Китай", — отметил Аллен.

Напомним, что уровень военной угрозы со стороны Беларуси растет. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ. Со слов Сергея Баева, текущего военного потенциала, сосредоточенного в Беларуси, будет достаточно для создания угрозы Украине.

Ранее Фокус сообщал, что украинские военнослужащие показали разведстанцию, переделанную из старой "Волги". Автомобиль фиксируют с помощью опор, затем вертикально закрепляют антенну и поднимают ее на несколько метров.