Щоб Путін не прийшов у Європу: у США закликали посилити військову допомогу Україні

За словами ексспівробітника Ради нацбезпеки Майкла Аллена, якби РФ вторглася у Європу, то США як країні НАТО довелося б брати участь у воєнному конфлікті. Вашингтон, за його словами, передає Києву лише 2,6% коштів, які щорічно витрачає на оборону.

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Майкл Аллен, який обіймав посаду співробітника Ради національної безпеки США за часів президента Джорджа Буша-молодшого, заявив, що якби не Україна, російські війська могли б вторгнутися в інші європейські країни, і США, як країна НАТО, були б залучені у воєнний конфлікт. Про це повідомляє Fox New.

За словами Аллена, Вашингтон має продовжувати підтримувати Київ, оскільки є ризик того, що війна пошириться і на інші країни Європи.

"США роблять надто багато для України"

Водночас найбільше опитаних прихильників Республіканської партії вважають, що США роблять для України надто багато.

Результати опитування The Wall Street Journal, яке проводилося серед виборців-республіканців:

48% роблять занадто багато;

35% роблять достатньо;

17% роблять мало.

[ + – ] Результати опитування серед виборців Республіканської партії

"Хочу, щоб американці розуміли, — пояснив Аллен, — що це в наших національних інтересах. Світові війни починаються в Європі. І якби не українці, росіяни могли б загрожувати НАТО, тому США були б залучені", — заявив Аллен.

Сильна Україна — на користь США

США вигідно, щоб Україна була сильною у протистоянні з РФ, тому що в такому разі російські війська не зможуть просунутися в Європу.

"Війська США не беруть участі у війні. Ми не втратили жодного американського солдата <…> Сильна Україна, яка протистоїть Росії, — на користь США. Так Росія не зможе просунутися на Захід і загрожувати інтересам США в Європі", — сказав експерт.

За його словами, українські сили скорочують чисельність російської армії та озброєння.

"Та обставина, що їм вдалося завдати шкоди цій фантастичній армії, те, що вона скорочується, теж добре для США", — пояснив Аллен, додавши, що так США зможуть перемістити фокус уваги у бік Азії та переслідувати свої інтереси там.

"Скажу прямо, Росія завжди була геополітичним противником Сполучених Штатів. Вони намагалися перешкодити тому, що ми робимо на всьому Близькому Сході й інших регіонах", — зазначив ексспівробітник оборонного відомства.

"Українці кидають їм виклик. І на це, зрештою, витрачається 2,6% тієї суми, яку США так чи інакше щороку витрачають на оборону. Це гарна угода для США, коли російський військовий потенціал скорочується завдяки українцям", — заявив Аллен.

У своєму нещодавньому зверненні президент Зеленський наголосив на важливості того, щоб військова підтримка України не лише збереглася на поточному рівні, а й збільшилася.

Ракети ATACMS

"Сподіваюся, що ми зможемо дати йому більше, — сказав експерт. — На адресу адміністрації Байдена звучить справедлива критика: вони надмірно обережні й не роблять ставку на перемогу. Вони, можливо, не постачають достатньо того, що потрібно — немає відповідних далекобійних систем, які потрібні українцям, щоб завдавати ударів по росіянах, там де вони ховаються. Я сподіваюсь, що адміністрація все ж надасть українцям те, що їм потрібно, тому що вони страждають, і зрештою [підтримка України] у наших же інтересах, щоб зосередитися на Азії".

Програє Росія — програє і Китай

"Вони [РФ та КНР] — найкращі друзі, вони проти американського способу життя: проти свободи, відкритості і, звичайно, демократії. Якщо програє Росія — програє і Китай", — зазначив Аллен.

Нагадаємо, що рівень військової загрози з боку Білорусі росте. Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ. За словами Сергія Баєва, поточного військового потенціалу, зосередженого в Білорусі, буде достатньо для загрози Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що українські військовослужбовці показали розвідстанцію, перероблену зі старої "Волги". Автомобіль фіксують за допомогою опор, потім вертикально закріплюють антену та піднімають її на кілька метрів.