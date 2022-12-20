"Залужному нужно отдохнуть": в Кремле отреагировали на заявление о наступлении РФ и Беларуси (видео)

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о готовящемся масштабном наступлении на Украину российско-белорусской группировки. По его словам, "генералу нужно отдыхать от переработок".

Related video

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отрицает, что Москва и Минск готовят совместную наступательную операцию на территорию Украины. Об этом сообщает Twitter-аккаунт War Translated, который анализирует данные о войне в Украине из открытых источников.

Пескову задали вопрос о том, действительно ли в Кремле, как заявил украинский главнокомандующий Валерий Залужный, планируют совместную российско-белорусскую операцию для наступления на Украину.

[ + – ] Дмитрий Песков — о возможном совместном наступлении сил РФ и Беларуси

Президент РФ Владимир Путин лично прилетел в Беларусь, возможно, для обсуждения будущего совместного с белорусскими войсками нападения на Украину.

[ + – ] Совместные учения войск РФ и Беларуси

Песков уточнил имя генерала и затем ответил, что "ему надо отдыхать от переработок".

На минувшей неделе Залужный в интервью изданию The Economist отметил, что в планах России использовать новую группировку численностью 200 тысяч человек для масштабного наступления, которое может осуществляться с востока, юга или даже из Беларуси в январе или весной.

[ + – ] Совместные учения войск РФ и Беларуси

Москва и Минск сформировали совместное военное подразделение в Беларуси и проводят многочисленные учения. Известно также, что на минувшей неделе в Беларуси приземлились три российских военных самолета.

Напомним, что на минской встрече белорусский политик Александр Лукашенко заявил, что у Беларуси появились самолеты со "специфическими боеприпасами", а "на боевое дежурство по периметру союзного государства" поставлены комплексы ПВО С-400 и "Искандер". За последние Лукашенко выразил Путину отдельную благодарность. После встречи с главой Кремля он также призвал Запад возобновить с РФ диалог о безопасности.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным военных аналитиков из ISW, Лукашенко мог отказать Путину в том, что касается участия в войне с Украиной.