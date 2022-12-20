"Залужному треба відпочити": у Кремлі відреагували на заяву про наступ РФ та Білорусі (відео)

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков прокоментував заяву головкому ЗСУ Валерія Залужного про масштабний наступ на Україну російсько-білоруського угрупування, що готується. За його словами, "генералу потрібно відпочивати від перепрацювань".

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Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заперечує, що Москва та Мінськ готують спільну наступальну операцію на територію України. Про це повідомляє Twitter-акаунт War Translated, який аналізує дані про війну в Україні з відкритих джерел.

Пєскову поставили питання про те, чи справді у Кремлі, як заявив український головнокомандувач Валерій Залужний, планують спільну російсько-білоруську операцію для наступу на Україну.

[ + – ] Дмитро Пєсков — про можливий спільний наступ сил РФ та Білорусі

Президент РФ Володимир Путін особисто прилетів у Білорусь, можливо, для обговорення майбутнього спільного з білоруськими військами нападу на Україну.

[ + – ] Спільні навчання військ РФ та Білорусі

Пєсков уточнив ім'я генерала і відповів, що "йому треба відпочивати від перепрацювань".

Минулого тижня Залужний в інтерв'ю виданню The Economist зазначив, що в планах Росії використовувати нове угруповання чисельністю 200 тисяч осіб для масштабного наступу, яке може здійснюватися зі сходу, півдня чи навіть Білорусі у січні чи навесні.

[ + – ] Спільні навчання військ РФ та Білорусі

Москва та Мінськ сформували спільний військовий підрозділ у Білорусі та проводять численні навчання. Відомо також, що минулого тижня в Білорусі приземлилися три російські військові літаки.

Нагадаємо, що на мінській зустрічі білоруський політик Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі з'явилися літаки зі "специфічними боєприпасами", а "на бойове чергування по периметру союзної держави" поставлено комплекси ППО С-400 та "Іскандер". За останні Лукашенко висловив Путіну окрему подяку. Після зустрічі з главою Кремля він також закликав Захід відновити з РФ діалог про безпеку.

Раніше Фокус повідомляв, що за даними військових аналітиків з ISW, Лукашенко міг відмовити Путіну в тому, що стосується участі у війні з Україною.