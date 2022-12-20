"Ездила в Донецк": лишенная аккредитации журналистка из Дании ответила на обвинения СБУ

По словам Матильды Кимер, ее репортажи были непредвзятыми, она лишь стремилась убедиться, что видит ситуацию с обеих сторон. Минувшим летом ей также запретили работать в РФ до 2032 года.

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Власти Украины лишили аккредитации корреспондента датской государственной телекомпании DR Матильду Кимер, обвинив ее в распространении российской пропаганды. Вместе с тем, журналистка отрицает обвинения в свой адрес. Об этом сообщает Sky News.

Матильда Кимер — обладательница различных журналистских премий. Она освещала события в Украине и России для DR с 2014 года. По ее словам, Украина отозвала аккредитацию еще в августе — представители Минобороны уведомили об этом в электронном письме. На днях она встретилась с сотрудниками СБУ.

Силовики объяснили, что она ведет пропагандистскую деятельность в пользу РФ, а в ее постах в соцсетях просматривается симпатия к РФ.

Сотрудница датской прессы утверждает, что СБУ не предоставила доказательств этим обвинениям.

Кимер отрицает, что ее журналистская деятельность была предвзятой.

"Я не участвовала в пропаганде. Я ничего не делаю, помимо того информирования датчан о происходящем в Украине", — заявила 41-летняя журналистка.

Редактор отдела зарубежной политики DR Нильс Квейль назвал такие обвинения "совершенно неподтвержденными и безумными".

Минувшим летом Кимер на десять лет запретили работать и в РФ.

По словам журналистки, то обстоятельство, что она ездила в Донецк и другие районы, контролируемые пророссийскими боевиками с 2014 года, сочли доказательством симпатий к России.

[ + – ] "Военный парад в Донецке. "Победа за нами", — кричит лидер "ДНР", — подпись к одному из постов Кимер в соцсетях, из-за которого ее, возможно, и лишили аккредитации для работы в Украине

"То, что для меня и для вас является правильным журналистским подходом, стремлением убедиться, что вы видите ситуацию с обеих сторон, если это физически возможно, для них признак того, что мои симпатии на стороне противника", — пояснила Матильда Кимер.

После масштабного вторжения ВС РФ в Украину она сделала серию репортажей с фронта, за что была номинирована на престижную датскую премию Cavlingprisen.

Напомним, что, по данным СМИ, военное руководство РФ не может решить, начинать ли зимнее наступление в Украине или нет. По данным журналистов, Путин потребовал у высшего военного руководства краткосрочные и среднесрочные планы относительно военных действий.

Ранее Фокус сообщал, что ВС РФ поставят Ирану передовые военные компоненты в обмен на сотни дронов-камикадзе. Об этом сообщили представители Минобороны Великобритании. Москва получит от Тегерана 300 дронов-камикадзе.