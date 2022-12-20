"Їздила в Донецьк": позбавлена акредитації журналістка з Данії відповіла на звинувачення СБУ

За словами Матильди Кімер, її репортажі були неупередженими, вона лише прагнула переконатися, що бачить ситуацію з обох боків. Минулого літа їй також заборонили працювати у РФ до 2032 року.

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Влада України позбавила акредитації кореспондентку данської державної телекомпанії DR Матільду Кімер, звинувативши її у поширенні російської пропаганди. Водночас журналістка заперечує звинувачення на свою адресу. Про це повідомляє Sky News.

Матильда Кімер — володарка різних журналістських премій. Вона висвітлювала події в Україні та Росії для DR з 2014 року. За її словами, Україна відкликала акредитацію ще у серпні — представники Міноборони повідомили про це в електронному листі. Днями вона зустрілася зі співробітниками СБУ.

Силовики пояснили, що вона веде пропагандистську діяльність на користь РФ, а в її постах у соціальних мережах проглядається симпатія до РФ.

Співробітниця данської преси стверджує, що СБУ не надала доказів цим звинуваченням.

Кімер заперечує, що її журналістська діяльність була упередженою.

"Я не брала участі в пропаганді. Я нічого не роблю, крім того, інформування данців про те, що відбувається в Україні", — заявила 41-річна журналістка.

Редактор відділу закордонної політики DR Нільс Квейль назвав такі звинувачення "абсолютно непідтвердженими та божевільними".

Минулого літа Кімер на десять років заборонили працювати й у РФ.

За словами журналістки, та обставина, що вона їздила до Донецька та інших районів, контрольованих проросійськими бойовиками з 2014 року, визнали доказом симпатій до Росії.

[ + – ] "Військовий парад у Донецьку. "Перемога за нами", — кричить лідер "ДНР", — підпис до одного з постів Кімер у соцмережах, через яку її, можливо, і позбавили акредитації для роботи в Україні

"Те, що для мене і для вас є правильним журналістським підходом, прагненням переконатися, що ви бачите ситуацію з обох сторін, якщо це фізично можливо, для них є ознакою того, що мої симпатії на боці противника", — пояснила Матильда Кімер.

Після масштабного вторгнення ЗС РФ в Україну вона зробила серію репортажів із фронту, за що була номінована на престижну данську премію Cavlingprisen.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, військове керівництво РФ не може вирішити, чи розпочинати зимовий наступ в Україні, чи ні. За даними журналістів, Путін зажадав у вищого військового керівництва короткострокові та середньострокові плани щодо воєнних дій.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗС РФ поставлять Ірану передові військові компоненти в обмін на сотні дронів-камікадзе. Про це повідомили представники Міноборони Великої Британії. Москва отримає від Тегерана 300 дронів-камікадзе.