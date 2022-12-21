Оккупанты в Новый год могут насильно вывезти из Украины 2 тыс. детей, — мэр Мелитополя

По словам Ивана Федорова, российские оккупанты будут разлучать детей с родителями под предлогом поездок на новогодние утренники в Москву.

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Оккупанты, прикрываясь поездками на Новогодние и Рождественские праздники, могут насильно вывезти из Украины еще 1,5 — 2 тысячи детей. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров во время национального телемарафона 21 декабря.

По его словам, оккупанты пытаются вывезти детей якобы на новогоднюю елку в Москве.

"Призываю всех родителей, конечно, никуда не отпускать с россиянами своих детей. Потому что это, прежде всего, опасно для самих детей. Россияне – беспринципны: они будут шантажировать именно детьми – самым ценным, что есть", — сказал Федоров.

Он также привел примеры случаев, когда российские оккупанты совершали преступления против украинских детей.

Так, в сентябре россияне вывезли из временно оккупированных Энергодара и Каменки-Днепровской детей. Несовершеннолетних они удерживали два месяца.

Кроме того, по словам мэра Мелитополя, в Украине уже зафиксировали случаи, когда военные ВС РФ похищали детей и вывозили их на усыновление в Россию.

Напомним, россияне вывезли как минимум 40 детей из захваченных Северодонецка и Лисичанска в Ставропольский край РФ. Несовершеннолетних украинцев депортируют на территорию страны-агрессора под предлогом "принудительного лечения" в детских лагерях.

Ранее о депортации детей из оккупированной Луганской области сообщил руководитель ОВА Сергей Гайдай. По его словам, несовршеннолетних детей массово вывозят из прифронтового региона в Чечню для "патриотического воспитания".