Окупанти на Новий рік можуть насильно вивезти з України 2 тис. дітей, — мер Мелітополя

За словами Івана Федорова, російські окупанти розлучатимуть дітей із батьками під приводом поїздок на новорічні ранки в Москву.

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Окупанти, прикриваючись поїздками на Новорічні та Різдвяні свята, можуть вивезти з України ще 1,5—2 тисячі дітей. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров під час національного телемарафону 21 грудня.

За його словами, окупанти намагаються вивезти дітей нібито на новорічну ялинку в Москві.

"Закликаю всіх батьків, звичайно, нікуди не відпускати з росіянами своїх дітей. Тому що це насамперед небезпечно власне для дітей. Росіяни – безпринципні: вони шантажуватимуть саме дітьми – найціннішим, що є", – сказав Федоров.

Він також навів приклади випадків, коли російські окупанти чинили злочини проти українських дітей.

Так, у вересні росіяни вивезли з тимчасово окупованих Енергодара та Кам'янки-Дніпровської дітей. Неповнолітніх вони утримували два місяці.

Крім того, за словами мера Мелітополя, в Україні вже зафіксували випадки, коли військові ЗС РФ викрадали дітей та вивозили їх на усиновлення у Росію.

Нагадаємо, росіяни вивезли як мінімум 40 дітей із захоплених Сєвєродонецька та Лисичанська в Ставропольський край РФ. Неповнолітніх українців депортують на територію країни-агресора під приводом "примусового лікування" у дитячих таборах.

Раніше про депортацію дітей з окупованої Луганської області повідомив керівник ОВА Сергій Гайдай. За його словами, неповнолітніх дітей масово вивозять з прифронтового регіону до Чечні для "патріотичного виховання".