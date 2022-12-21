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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Окупанти на Новий рік можуть насильно вивезти з України 2 тис. дітей, — мер Мелітополя

вс рф, окупанти, військові
Російські окупанти під приводом новорічних ранків планують продовжувати викрадення українських дітей

За словами Івана Федорова, російські окупанти розлучатимуть дітей із батьками під приводом поїздок на новорічні ранки в Москву.

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Окупанти, прикриваючись поїздками на Новорічні та Різдвяні свята, можуть вивезти з України ще 1,5—2 тисячі дітей. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров під час національного телемарафону 21 грудня.

За його словами, окупанти намагаються вивезти дітей нібито на новорічну ялинку в Москві.

"Закликаю всіх батьків, звичайно, нікуди не відпускати з росіянами своїх дітей. Тому що це насамперед небезпечно власне для дітей. Росіяни – безпринципні: вони шантажуватимуть саме дітьми – найціннішим, що є", – сказав Федоров.

Він також навів приклади випадків, коли російські окупанти чинили злочини проти українських дітей.

Так, у вересні росіяни вивезли з тимчасово окупованих Енергодара та Кам'янки-Дніпровської дітей. Неповнолітніх вони утримували два місяці.

Крім того, за словами мера Мелітополя, в Україні вже зафіксували випадки, коли військові ЗС РФ викрадали дітей та вивозили їх на усиновлення у Росію.

Нагадаємо, росіяни вивезли як мінімум 40 дітей із захоплених Сєвєродонецька та Лисичанська в Ставропольський край РФ. Неповнолітніх українців депортують на територію країни-агресора під приводом "примусового лікування" у дитячих таборах.

Раніше про депортацію дітей з окупованої Луганської області повідомив керівник ОВА Сергій Гайдай. За його словами, неповнолітніх дітей масово вивозять з прифронтового регіону до Чечні для "патріотичного виховання".