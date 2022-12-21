Крокодил, носухи и нутрии: оккупанты РФ украли из Украины новых животных (видео)

Десятки животных вывезли в оккупированный Крым, они находятся в парке львов "Тайган", куда ранее привезли украденных зверей из Херсона.

Related video

Россияне вывезли десятки новых животных из зооуголка оккупированной Новой Каховке Херсонской области в Крым. Они находятся в парке львов "Тайган", куда ранее привезли украденных животных из Херсона. Об этом сообщает российский сайт "Крым 24".

"Приехала новая группа животных из Херсонской области. Животные, как и люди, нуждаются в защите и нашей помощи. Животные все в порядке, их поставили на карантин, много разных видов мы привезли", — сказал директор крымского зоопарка Олег Зубков.

На захваченный полуостров вывезли херсонских носух, попугаев, нутрий, патагонских мар и крокодила. Он принадлежал фотографу, который якобы выбросил питомца в канаву, после чего его спасли неравнодушные местные жители.

Олег Зубков заявил, что планирует поехать на оккупированные территории Украины и за другими животными.

Кроме того, сейчас в парке живут семь енотов и две волчицы из Херсона.

Напомним, 13 ноября российские пропагандисты показали, как ВС РФ украли животных из зоопарка в Херсоне перед отступлением. В частности, оккупанты вывезли ламу, волка, осла и белок. Украина тогда предложила обменять похищенных животных на пленных российских солдат.

Ранее, 5 октября сообщалось, что украинские военные в районе Лимана Донецкой области спасли медведя, который получил контузию во время взрыва. Жильцу частного зоопарка удалось выжить, но он нуждается в лечении.