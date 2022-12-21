Крокодил, носухи та нутрії: окупанти РФ вивезли з України нових тварин (відео)

Десятки тварин вивезли в окупований Крим, вони перебувають у парку левів "Тайган", куди раніше привезли вкрадених звірів із Херсона.

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Росіяни вивезли десятки нових тварин із зоокуточка окупованої Нової Каховки Херсонської області в Крим. Вони знаходяться у парку левів "Тайган", куди раніше привезли вкрадених тварин із Херсона. Про це повідомляє російський сайт "Крим 24".

"Приїхала нова група тварин із Херсонської області. Тварини, як і люди, потребують захисту та нашої допомоги. Тварини в нормі, їх поставили на карантин, багато різних видів ми привезли", — сказав директор кримського зоопарку Олег Зубков.

На захоплений острів вивезли херсонських носух, папуг, нутрій, патагонських мар і крокодила. Він належав фотографу, який нібито викинув вихованця у канаву, після чого його врятували небайдужі місцеві мешканці.

Олег Зубков заявив, що планує поїхати на окуповані території України й за іншими тваринами.

Крім того, зараз у парку мешкають сім єнотів і дві вовчиці з Херсона.

Нагадаємо, 13 листопада російські пропагандисти показали, як ЗС РФ вкрали тварин із зоопарку в Херсоні перед відступом. Зокрема, окупанти вивезли ламу, вовка, віслюка та білок. Україна тоді запропонувала обміняти викрадених тварин на полонених російських солдат.

Раніше, 5 жовтня, повідомлялося, що українські військові в районі Лимана Донецької області врятували ведмедя, який отримав контузію під час вибуху. Мешканцю приватного зоопарку вдалося вижити, але він потребує лікування.