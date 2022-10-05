Отримав контузію під час вибуху: в районі Лимана волонтери врятували ведмедя (фото)

Мешканцю приватного зоопарку вдалося вижити, але він потребує лікування. Коли звір прийде до тями, його відправлять у безпечне місце на Хмельниччині.

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Після звільнення Лимана та його околиць у місцевому приватному зоопарку знайшли закритого у вольєрі ведмедя, повідомляє UAnimals. Ведмедеві пощастило більше, ніж багатьом іншим вихованцям зоопарку: він пережив російську окупацію, але перебуває у поганому стані. Судячи зі слідів руйнувань, один снаряд вибухнув буквально за три метри від вольєра, під час вибуху тварина отримала контузію.

Пораненого ведмедя волонтери відвезли до Борисполя до "Центру порятунку диких тварин Наталії Попової та UAnimals".

"Коли його стан покращиться, звір поїде на реабілітацію у "Парк хижаків "Арден", що на Хмельниччині", — зазначили у зоозахисній організації.

Як раніше писав Фокус, через російське вторгнення постраждали багато зоопарків країни, які опинилися в зоні бойових дій.

У березні в зоопарку "XII місяців", розташованому у селищі Демидів на півночі від Києва, склалася критична ситуація: закінчилися запаси їжі, не було електроенергії та газу. При цьому під'їхати до зоопарку було дуже складно, оскільки мости було підірвано, а російські військові не пропускали машини.

Також повідомлялося, що пес Патрон отримав офіційну посаду у зоозахисній організації UAnimals. Відомого четвероного піротехніка призначили директором департаменту комунікацій.