Получил контузию во время взрыва: в районе Лимана волонтеры спасли медведя (фото)

Жильцу частного зоопарка удалось выжить, но он нуждается в лечении. Когда зверь придет в себя, его отправят в безопасное место в Хмельницкой области.

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После освобождения Лимана и его окрестностей в местном частном зоопарке нашли закрытого в вольере медведя, сообщает UAnimals. Медведю повезло больше, чем многим другим питомцам зоопарка: он пережил российскую оккупацию, но находится в плохом состоянии. Судя по следам разрушений, один снаряд взорвался буквально в трех метрах от вольера, во время взрыва животное получило контузию.

Раненого медведя волонтеры отвезли в Борисполь в "Центр спасения диких животных Натальи Поповой и UAnimals".

"Когда его состояние улучшится, зверь поедет на реабилитацию в "Парк хищников "Арден", что на Хмельнитчине", — отметили в зоозащитной организации.

Как ранее писал Фокус, из-за российского вторжения пострадали многие зоопарки страны, которые оказались в зоне боевых действий.

В марте в зоопарке "XII месяцев", расположенном в поселке Демидов на севере от Киева, сложилась критическая ситуация: закончились запасы еды, не было электроэнергии и газа. При этом подъехать к зоопарку было очень сложно, так как мосты были взорваны, а российские военные не пропускали машины.

Также сообщалось, что пес Патрон получил официальную должность в зоозащитной организации UAnimals. Известного четвероного пиротехника назначили директором департамента по коммуникациям.