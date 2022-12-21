"Спасибо, что Украина не одна": Залужный пообщался с прибывшим в Украину польским генералом

Валерий Залужный и Раймунд Анджейчак обсудили реализацию стратегически важного решения о переходе Украины на тяжелое вооружение государств-членов НАТО.

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В Украину в среду, 21 декабря, прибыл начальник Генштаба ВС Польши генерал Раймунд Анджейчак. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем Телеграм-канале.

"Приветствовал в Украине моего друга генерала Раймунда Анджейчака", — написал Залужный.

По его словам, визит начальника Генштаба Польши в Украину — это возможность откровенно обсудить ситуацию в регионе и сценарии ее развития.

Залужный также поблагодарил генерала за оказанную международную военную помощь, включающую вооружение, военную технику, боеприпасы и необходимые материалы.

"Спасибо, что Украина не сама в сопротивлении российской вооруженной агрессии, и в этом огромная заслуга польских братьев. Ценю возможность проводить профессиональную подготовку наших военнослужащих на польской территории", — написал Халужный.

Он также выразил благодарность польской стороне за лечение и реабилитацию раненых украинских военных.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что сейчас вместе с Польшей реализуется стратегически важное решение о переходе Украины на тяжелое вооружение государств-членов НАТО.

Напомним, 8 декабря Валерий Залужный провел разговор с начальником штаба ВС Франции. Главнокомандующий ВСУ и начальник Объединенного штаба ВС Франции обсудили, среди прочего, оперативную обстановку на фронте и необходимость усиления системы ПВО Украины.

Фокус также писал, что несколько ранее Валерий Залужный поговорил с высокопоставленным генералом США. Он передал Марку Милли информацию об оперативной ситуации.